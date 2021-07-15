Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye transfer teklifi gelecek mi? O yönetici açıkladı!

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ancak Ukrayna'nın Zorya kulübünde kiralık forma giyen Allahyar Sayyadmanesh için Zorya Genel Direktörü Stanislav Oganov konuştu.
Oganov, Ukrayna basınına yaptığı konuşmada, kendisine yöneltilen Allahyar sorusuna cevap verirken, transferde son sözün Fenerbahçe'de olduğunu ifade etti. İşte o diyalog...
"Geçen sezon İranlı lejyoner Allahyar Sayyadmanesh, Zorya formasıyla harika bir sezon geçirdi. Özellikle ligin bir bölümnde gösterdiği performans, hem kendisine hemde kulübe güven getirdi. Kulüp olarak sözleşmesini uzatmak ya da bonservisini almak istemediniz mi?