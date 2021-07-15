Haberler Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye transfer teklifi gelecek mi? O yönetici açıkladı!

Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye transfer teklifi gelecek mi? O yönetici açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler İranli golcü Allahyar Sayyadmanesh'i geçtiğimiz sezon Ukrayna'nın Zorya takımına kiralamıştı. Ukrayna'da gösterdiği performansla Avrupa'nın öenmli takımlarının transfer listesine giren Allahyar Sayyadmanesh için, Zorya Genel Direktörü Stanislav Oganov konuştu. Peki Zorya, Fenerbahçe'ye Allahyar için transfer teklifi yapacak mı? İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 13:04
Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye transfer teklifi gelecek mi? O yönetici açıkladı!

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ancak Ukrayna'nın Zorya kulübünde kiralık forma giyen Allahyar Sayyadmanesh için Zorya Genel Direktörü Stanislav Oganov konuştu.

Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye transfer teklifi gelecek mi? O yönetici açıkladı!

Oganov, Ukrayna basınına yaptığı konuşmada, kendisine yöneltilen Allahyar sorusuna cevap verirken, transferde son sözün Fenerbahçe'de olduğunu ifade etti. İşte o diyalog...

Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye transfer teklifi gelecek mi? O yönetici açıkladı!

"Geçen sezon İranlı lejyoner Allahyar Sayyadmanesh, Zorya formasıyla harika bir sezon geçirdi. Özellikle ligin bir bölümnde gösterdiği performans, hem kendisine hemde kulübe güven getirdi. Kulüp olarak sözleşmesini uzatmak ya da bonservisini almak istemediniz mi?

Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye transfer teklifi gelecek mi? O yönetici açıkladı!

Bence Allahyar ile ilgili tüm sorunuzu Türk kulübü Fenerbahçe'ye sorun. Şu anda Allahyar'ın, Zorya ile kiralık sözleşmesini uzatmak isteyip istemeyeceğini ve ya Fenerbahçe'nin Allahyar'ı geri isteyip istemeyeceğini bilmiyoruz. Açıkçası, Fenerbahçe'nin Allahyar hakkında ne gibi bir fikri var bilgimiz yok. Bildiğimiz tek şey, Allahyar'ın 31 Arallık 2021'e kadar sözleşmesi var ve Ukrayna'da antrenmanlarına devam ediyor.

Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye transfer teklifi gelecek mi? O yönetici açıkladı!

Belçika takımı Brugge, Allahyar'ın bonservisini istiyor. Bua konuda dair bilginiz var mı? Doğru mu bu iddialar?

Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye transfer teklifi gelecek mi? O yönetici açıkladı!

Belki Brugge, Fenerbahçe'nin yarısını da almak istiyordur (gülerek). Gerçekten bilmiyorum."

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