Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye transfer teklifi gelecek mi? O yönetici açıkladı!

Bence Allahyar ile ilgili tüm sorunuzu Türk kulübü Fenerbahçe'ye sorun. Şu anda Allahyar'ın, Zorya ile kiralık sözleşmesini uzatmak isteyip istemeyeceğini ve ya Fenerbahçe'nin Allahyar'ı geri isteyip istemeyeceğini bilmiyoruz. Açıkçası, Fenerbahçe'nin Allahyar hakkında ne gibi bir fikri var bilgimiz yok. Bildiğimiz tek şey, Allahyar'ın 31 Arallık 2021'e kadar sözleşmesi var ve Ukrayna'da antrenmanlarına devam ediyor.