Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Fenerbahçe henüz santrfor konusunda somut adım atmadı. Bunun nedeni ise transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi için kulüplerinin vereceği kararın beklenmesi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sörloth'la aracılar vasıtası ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, "Leipzig beni gönderirse görüşebiliriz" cevabını aldı.

Ancak 25 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde öncelik yapılan anlaşmalar gereği eski kulübü Trabzonspor'da bulunuyor. Bordo-mavililer, bir süredir hem Norveçli yıldız hem de Leipzig'le temas halinde. Fenerbahçe ise Sörloth ve Vedat Muriqi'ten birisini kiralık olarak kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.