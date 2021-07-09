Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Ricardo Lopes'te ısrarcı! Plase Jose Izquierdo

Bir yandan kadrosundaki yabancı sayısını azaltmaya çalışan Fenerbahçe diğer yandan da yeni takviyeler için arayışlarını tam gaz sürdürüyor. Hücuma takviye isteyen Vitor Pereira'nın eski takımı Shanghai'den Ricardo Lopes'i istediğine yönelik iddiası gündemdeki yerini korurken Yeni Asır'ın aktardığı Corriere di Bologna'nın haberine göre Fenerbahçe 29 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer etmek için çalışmalara başladı.
Yine bonservisi elinde olan ve son olarak Brighton forması giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jose Izquierdo da gündeme dahil edildi. Kanarya'nın bu iki yıldızdan birini renklerine bağlayıp kanadını güçlendirmesi bekleniyor.
RICARDO LOPES KİMDİR?
28 Ekim 1990 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Ricardo Lopes, kariyerine Ituano'da başladı. Sırasıyla Gurupi, Globo, Fortaleza, Jeju United, Jeonbuk Hyundai ve Shangai SIPG formaları girdi. Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lopes, sol kanatta da görev yapabiliyor. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...