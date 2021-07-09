Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Ricardo Lopes'te ısrarcı! Plase Jose Izquierdo

Bir yandan kadrosundaki yabancı sayısını azaltmaya çalışan Fenerbahçe diğer yandan da yeni takviyeler için arayışlarını tam gaz sürdürüyor. Hücuma takviye isteyen Vitor Pereira'nın eski takımı Shanghai'den Ricardo Lopes'i istediğine yönelik iddiası gündemdeki yerini korurken Yeni Asır'ın aktardığı Corriere di Bologna'nın haberine göre Fenerbahçe 29 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Yine bonservisi elinde olan ve son olarak Brighton forması giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jose Izquierdo da gündeme dahil edildi. Kanarya'nın bu iki yıldızdan birini renklerine bağlayıp kanadını güçlendirmesi bekleniyor.