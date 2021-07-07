Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sağ beke ilk aday Sime Vrsaljko!

Gökhan Gönül ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sağ beke yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerin önceliğinin Sime Vrsaljko olduğu ortaya çıktı. Fazla şans bulamadığı Atletico Madrid ile 2022'ye kadar sözleşmesini bulunan 29 yaşındaki oyuncu için resmi görüşmelerin başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin düşük bedelle kadrosuna katmayı planladığı Vrsajko'yu Topuk Yaylası'na yetiştirmeye çalışan Kanarya, tüm şartları zorluyor. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile La Liga'da yalnızca 9 karşılaşmada 522 dakika sahada kaldı.