Jose Sosa fark yarattı

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile yollarının ayrılacağı iddia edilen Jose Sosa, Topuk Yaylası’nda fark yaratıyor. Tatilde olduğu dönemlerde de bireysel çalışmalar yapan Arjantinli futbolcu, kampın ilk iki gününde öne çıkan isim oldu. Teknik heyetin istediklerini harfiyen uygulayan Tangocu, fizik gücüyle de takım arkadaşlarının bir adım önünde yer alıyor.
Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile yollarının ayrılacağı iddia edilen Jose Sosa, Topuk Yaylası'nda fark yaratıyor. Tatilde olduğu dönemlerde de bireysel çalışmalar yapan Arjantinli futbolcu, kampın ilk iki gününde öne çıkan isim oldu. Teknik heyetin istediklerini harfiyen uygulayan Tangocu, fizik gücüyle de takım arkadaşlarının bir adım önünde yer alıyor.