Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza bombası! Vitor Pereira'nın ardından... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Demir, geçtiğimiz sezon da gündemde olan Aaron Boupendza için Kanarya'nın bir kez daha harekete geçtiğini açıkladı. Demir, "Boupendza transferinde Hatayspor da Fenerbahçe de sessizliğini koruyor. Eğer transfer olursa sol ön oyuncusu olması daha mantıklı olur" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)