Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Allahyar'a talip çıktı! Club Brugge devrede (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig 'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe 'de genç oyuncu Allahyar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Geçtiğimiz sezon Zorya'da kiralık oynayan Allahyar'a yeni bir talip çıktı. Bonservisi Fenerbahçe'de olan 20 yaşındaki golcü için Rus ekiplerinden sonra bu kez de Club Brugge'un devreye girdiği öğrenildi.