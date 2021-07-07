Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Allahyar'a talip çıktı! Club Brugge devrede (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Allahyar'a talip çıktı! Club Brugge devrede (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Geçtiğimiz sezon Zorya'da kiralık oynayan Allahyar için yeni bir kulüp devreye girdi. Club Brugge, İranlı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı hedefliyor. Allahyar ise sarı-lacivertlilerin vereceği kararı bekliyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:00
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Allahyar'a talip çıktı! Club Brugge devrede (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de genç oyuncu Allahyar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Allahyar'a talip çıktı! Club Brugge devrede (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezon Zorya'da kiralık oynayan Allahyar'a yeni bir talip çıktı. Bonservisi Fenerbahçe'de olan 20 yaşındaki golcü için Rus ekiplerinden sonra bu kez de Club Brugge'un devreye girdiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Allahyar'a talip çıktı! Club Brugge devrede (FB spor haberi)

Belçika ekibinin bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği İranlı futbolcu, sarı-lacivertlilerin vereceği kararı bekliyor.

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