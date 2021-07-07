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Allahyar’a yeni talip çıktı

Geçtiğimiz sezon Zorya’da kiralık oynayan Allahyar’a yeni bir talip çıktı. Bonservisi Fenerbahçe’de olan 20 yaşındaki golcü için Rus ekiplerinden sonra bu kez de Club Brugge’un devreye girdiği öğrenildi. Belçika ekibinin bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği İranlı futbolcu, sarı-lacivertlilerin vereceği kararı bekliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Allahyar’a yeni talip çıktı
Geçtiğimiz sezon Zorya'da kiralık oynayan Allahyar'a yeni bir talip çıktı. Bonservisi Fenerbahçe'de olan 20 yaşındaki golcü için Rus ekiplerinden sonra bu kez de Club Brugge'un devreye girdiği öğrenildi. Belçika ekibinin bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği İranlı futbolcu, sarı-lacivertlilerin vereceği kararı bekliyor.
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