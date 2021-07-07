Haberler Fenerbahçe Aaron Boupendza transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

Aaron Boupendza transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Sarı lacivertlilerin transfer listesinde olduğu bilinen Aaron Boupendza ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fransız basınında yer alan habere göre RC Lens, Boupendza'nın transferiyle yakından ilgileniyor. Öte yandan Fenerbahçe ve Lens ile beraber, İtalya Serie A ekibi Atalanta da, Aaron Boupendza transferi için devrede. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 19:15
Aaron Boupendza transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu bilinen Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin gelecek sezon için forvet hattında değerlendirmek istediği bilinen yıldız isme talipler artıyor.

Aaron Boupendza transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

Fransız basınında yer alan habere göre Aaron Boupendza'ya Fenerbahçe'nin ardından bir ciddi talip daha çıktı. Buna göre Fransa Lig 1 ekibi RC Lens, gelecek sezondan itibaren kadrosunda Boupendza'yı görmek istiyor.

Aaron Boupendza transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

HOCASI ONAY VERDİ
Öte yandan RC Lens'in teknik direktörü Franck Haise'in, Boupendza'yı beğendiği ve yönetimden oyuncuyu talep ettiği kaydedildi. Öte yandan Boupendza'ya Lens ve Fenerbahçe'nin ardından bir talip daha çıktı.

Aaron Boupendza transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

Buna göre İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın, Aaron Boupendza'ya tali olduğu ve girişimlerin kısa süre içerisinde başlayabileceği kaydedildi.

Aaron Boupendza transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

Aaron Boupendza, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 36 maça çıkmış ve 22 gol üretip, 1 da asist yapmıştı. Gabonlu yıldız, Türkiye Kupası'nda da 2 müsabakada rol aldı.

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