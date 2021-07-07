Aaron Boupendza transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu bilinen Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin gelecek sezon için forvet hattında değerlendirmek istediği bilinen yıldız isme talipler artıyor.
Fransız basınında yer alan habere göre Aaron Boupendza'ya Fenerbahçe'nin ardından bir ciddi talip daha çıktı. Buna göre Fransa Lig 1 ekibi RC Lens, gelecek sezondan itibaren kadrosunda Boupendza'yı görmek istiyor.
HOCASI ONAY VERDİ
Öte yandan RC Lens'in teknik direktörü Franck Haise'in, Boupendza'yı beğendiği ve yönetimden oyuncuyu talep ettiği kaydedildi. Öte yandan Boupendza'ya Lens ve Fenerbahçe'nin ardından bir talip daha çıktı.