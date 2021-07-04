Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos Yunanistan yolcusu! Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası ilk ayrılık

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek büyük bir belirsizliği ortadan kaldırırken transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'i kadrosuna katarken takımdan gönderilecek isimler için de yeni kararlar almaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon beklenen performansın alınamadığı isimlerle vedalaşacak olan Sarı Kanarya'da bu isimlerden biri de Mauricio Lemos...