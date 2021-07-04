Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos Yunanistan yolcusu! Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası ilk ayrılık

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe , Vitor Pereira 'yı takımın başına getirerek büyük bir belirsizliği ortadan kaldırırken transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda.

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'i kadrosuna katarken takımdan gönderilecek isimler için de yeni kararlar almaya hazırlanıyor.