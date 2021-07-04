Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos Yunanistan yolcusu! Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası ilk ayrılık

Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos Yunanistan yolcusu! Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası ilk ayrılık

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda yoluna Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile devam edecek olan Fenerbahçe'de kadro planlaması tecrübeli hocanın taleplerine göre şekillenmeye başladı. Birçok isimle transfer temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler transferlere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle de yol ayrımına gitmeye hazırlanıyor. Bu isimlerden olan Mauricio Lemos'un için de Yunan ekibinin devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 16:56
Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos Yunanistan yolcusu! Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası ilk ayrılık

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek büyük bir belirsizliği ortadan kaldırırken transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda.

Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos Yunanistan yolcusu! Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası ilk ayrılık

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'i kadrosuna katarken takımdan gönderilecek isimler için de yeni kararlar almaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos Yunanistan yolcusu! Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası ilk ayrılık

Geçtiğimiz sezon beklenen performansın alınamadığı isimlerle vedalaşacak olan Sarı Kanarya'da bu isimlerden biri de Mauricio Lemos...

Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos Yunanistan yolcusu! Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası ilk ayrılık

Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Las Palmas'tan transfer edilen Mauricio Lemos, beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos Yunanistan yolcusu! Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası ilk ayrılık

Geride kalan sezonda sadece 10 maçta forma giyebilen Uruguaylı savunmacı ile de yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberi: Mauricio Lemos Yunanistan yolcusu! Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası ilk ayrılık

Son karar Vitor Pereira'ya bırakacakken 25 yaşındaki stoper için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Aris'in devreye girdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.

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