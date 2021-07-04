Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, yarın Topuk Yaylası'nda kampa girecek. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira da bu doğrultuda İstanbul'a geldi.

Portekizli teknik adam, 4 yardımcısı ile birlikte 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'nin başında olacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Vitor Pereira İstanbul'da!" denildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Kulübümüzün anlaşmaya vardığı Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ve yardımcıları, İstanbul'a geldi.



2015-2016 sezonunda Futbol A Takımımızı çalıştıran ve 5 yılın ardından Fenerbahçemize dönen Pereira, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indi. Teknik Direktörümüz Pereira'yı, Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki karşıladı.