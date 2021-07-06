Son dakika FB haberleri | Ferreira’dan Fenerbahçe itirafı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Palmeiras’ın teknik direktörü Abel Ferreira, Fenerbahçe’den teklif aldığını itiraf etti. Portekizli çalıştırıcı, “Bana teklif yaptılar. 2.5 milyon euro önerdiler ancak kabul etmedim. Palmeiras bir yaşam biçimi. Burada kendimi iyi hissettiğim sürece ayrılmam” ifadelerini kullandı. 42 yaşındaki Ferreira, Palmeiras ile Libertadores Kupası’nı kazanmıştı. (FB spor haberi)
Palmeiras'ın teknik direktörü Abel Ferreira, Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etti. Portekizli çalıştırıcı, "Bana teklif yaptılar. 2.5 milyon euro önerdiler ancak kabul etmedim. Palmeiras bir yaşam biçimi. Burada kendimi iyi hissettiğim sürece ayrılmam" ifadelerini kullandı. 42 yaşındaki Ferreira, Palmeiras ile Libertadores Kupası'nı kazanmıştı.