Yarmolenko atağı

Fenerbahçe'nin Andriy Yarmolenko'ya teklif yaptığı belirtildi. Ukrayna'dan Ua-Football'ın geçtiği habere göre sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 2.5 milyon euro önerdi. Bonservisi West Ham'da olan Yarmolenko'nun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kanatların yanı sıra on numara ve santrfor bölgelerinde de oynayabilen Yarmolenko, kariyerinde West Ham'ın yanı sıra Dinamo Kiev ve Dortmund formaları giydi. 99 kez Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan yıldız oyuncu, 42 gol kaydetti.