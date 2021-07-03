Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Ya Visca ya Borini!

Teknik direktör konusunu çözen Fenerbahçe, transferleri bitirmeyi hedefliyor. Bir kanat oyuncusu almayı planlayan sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan Edin Visca ile Karagümrük'ün yıldızı Borini'den birini renklerine bağlamak istiyor.

Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Visca, Fenerbahçe'nin ilk tercihi olurken, bonservisi konusunda sıkı pazarlıklar yapılıyor. Yönetim, Başakşehir ile anlaşamaması halinde rota Karagümrük'ün İtalyan yıldızına çevirecek.

Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swansea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.