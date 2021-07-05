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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım! Vitor Pereira ve Caner Erkin...

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira göreve başladı. Sarı-lacivertli takımda daha önce çalıştığı dönemde Caner Erkin'le tartışma yaşayan Portekizli teknik adamın, oyuncuya karşı tavrı merak ediliyordu. Fenerbahçe'den ikilinin olduğu bir fotoğraf karesi paylaşıldı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:40
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım! Vitor Pereira ve Caner Erkin...

Fenerbahçe'nin, teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşmasının ardından Portekizli çalıştırıcı İstanbul'a gelerek sağlık kontolünden geçmişti. Ayağının tozuyla Dereağzı'ndaki kampa geçen ve Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitmek üzere hareket eden deneyimli teknik adamın, Caner Erkin'le karşılaşması merakla bekleniyordu. İkili, Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde tartışma yaşamış ve tecrübeli futbolcu kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Pereira ile Caner Erkin'in gülerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ikilinin arasında herhangi bir sorun olmadığı mesajını verdi.

"İLK O KARŞILAYACAKMIŞ"

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira ve Caner Erkin'in geçmiş dönemde yaşadığı tartışmayla ilgili olarak, "Caner Erkin'le 4-5 ay önce sohbet ederken bu konu açılmıştı, basına yansıyan kadar bir problemin olmadığını ve Pereira hocamızla arasının iyi olduğunu söyledi. Hatta ilk o karşılayacakmış" demişti.

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