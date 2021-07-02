Son dakika spor haberleri: Osayi-Samuel'in Fenerbahçe macerası kısa sürüyor! Transferle ayrılık...

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transferlere odaklanırken, takımdaki bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.
Bu futbolcuların başında Bright Osayi-Samuel geliyor. Geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers'tan büyük umutlarla transfer edilen Nijeryalı kanat oyuncusu, beklentilerin oldukça altında kaldı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, Süper Lig'de forma giyediği 18 maçta sarı-lacivertlilere sadece 1 gol, 1 asistlik katkıda bulunurken, savunma yapan takımlara karşı da dar alanda oldukça etkisiz kaldı.