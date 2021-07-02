Son dakika spor haberleri: Osayi-Samuel'in Fenerbahçe macerası kısa sürüyor! Transferle ayrılık...

Osayi'nin performansından memnun olmayan yönetimin, değişen yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak Nijeryalı futbolcuyla yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.

Osayi'ye talip olan ilk kulüp ise Fulham oldu. İngiliz ekibiyle anlaşan Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Marco Silva'nın Premier Lig'e dönmek için Championship'i bilen oyuncular istediği ve Bright Osayi Samuel'i de transfer listesine aldığı iddia edildi.