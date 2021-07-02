Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Osayi-Samuel'in Fenerbahçe macerası kısa sürüyor! Transferle ayrılık...

Son dakika spor haberleri: Osayi-Samuel'in Fenerbahçe macerası kısa sürüyor! Transferle ayrılık...

Fenerbahçe'nin geçen sezon ocak ayında büyük umutlarla QPR'dan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel beklentileri karşılayamadı. Süper Lig'de görev aldığı 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Nijeryalı kanat oyuncusunun yeni sezonda kadroda düşünülmediği belirtilirken, 23 yaşındaki futbolcuya İngiltere'den sürpriz bir takımın talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 12:18
Son dakika spor haberleri: Osayi-Samuel'in Fenerbahçe macerası kısa sürüyor! Transferle ayrılık...
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Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transferlere odaklanırken, takımdaki bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Osayi-Samuel'in Fenerbahçe macerası kısa sürüyor! Transferle ayrılık...

Bu futbolcuların başında Bright Osayi-Samuel geliyor. Geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers'tan büyük umutlarla transfer edilen Nijeryalı kanat oyuncusu, beklentilerin oldukça altında kaldı.

Son dakika spor haberleri: Osayi-Samuel'in Fenerbahçe macerası kısa sürüyor! Transferle ayrılık...

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Süper Lig'de forma giyediği 18 maçta sarı-lacivertlilere sadece 1 gol, 1 asistlik katkıda bulunurken, savunma yapan takımlara karşı da dar alanda oldukça etkisiz kaldı.

Son dakika spor haberleri: Osayi-Samuel'in Fenerbahçe macerası kısa sürüyor! Transferle ayrılık...

Osayi'nin performansından memnun olmayan yönetimin, değişen yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak Nijeryalı futbolcuyla yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Osayi-Samuel'in Fenerbahçe macerası kısa sürüyor! Transferle ayrılık...

Osayi'ye talip olan ilk kulüp ise Fulham oldu. İngiliz ekibiyle anlaşan Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Marco Silva'nın Premier Lig'e dönmek için Championship'i bilen oyuncular istediği ve Bright Osayi Samuel'i de transfer listesine aldığı iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Osayi-Samuel'in Fenerbahçe macerası kısa sürüyor! Transferle ayrılık...

İngiliz yorumcular, Nijerya asıllı oyuncunun Silva'nın Fulham'daki ilk transferi olabileceğini ileri sürdü.

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