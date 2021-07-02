Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ısrarı! İkna turu sürüyor

Gündemdeki isimlerden Benitez, Everton'a, Silva Fulham'a, Nuno Santo Tottenham'a gitti. Löw ise dinleneceğini açıkladı. Ralf Rangnick'in de Spartak Moskova ile sportif direktörlük için el sıkıştığı belirtiliyor. Bunun üzerine Slaven Bilic tekrar ön plana çıktı. Ancak Bilic'in Beijing Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesinin olması işleri zorlaştırıyor.
Gündemdeki isimlerden Benitez, Everton'a, Silva Fulham'a, Nuno Santo Tottenham'a gitti. Löw ise dinleneceğini açıkladı. Ralf Rangnick'in de Spartak Moskova ile sportif direktörlük için el sıkıştığı belirtiliyor. Bunun üzerine Slaven Bilic tekrar ön plana çıktı. Ancak Bilic'in Beijing Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesinin olması işleri zorlaştırıyor.
52 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Fakat Çin kulübünün 4 milyon euro tazminat talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin rakamı aşağı çekmek için büyük çaba harcadığı gelen haberler arasında...
RANIERI DE LİSTEDE
Öte yandan sarı-lacivertliler için Vladimir Petkovic'ten sonra Bruno Labbadia ismi de yeniden ortaya atıldı. Hertha Berlin'den ocak ayında ayrılan 55 yaşındaki Alman teknik adam boşta bulunuyor. Fransız medyası ise, OSC Lille'in de gündeminde yer alan Claudio Ranieri'ye Fenerbahçe'nin de teklif yaptığını iddia etti.