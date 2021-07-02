Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ısrarı! İkna turu sürüyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ısrarı! İkna turu sürüyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Görüşülen adaylar bir bir başka takımlarla anlaşınca, sarı-lacivertliler rotayı yeniden Slaven Bilic'e çevirdi. Hırvat çalıştırıcı için 4 milyon euro tazminat isteyen Gouan’ı iknaya çalışan Kanarya için Bruno Labbadia ismi de yeniden ortaya atıldı. İşte hoca adaylarında son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ısrarı! İkna turu sürüyor

Gündemdeki isimlerden Benitez, Everton'a, Silva Fulham'a, Nuno Santo Tottenham'a gitti. Löw ise dinleneceğini açıkladı. Ralf Rangnick'in de Spartak Moskova ile sportif direktörlük için el sıkıştığı belirtiliyor. Bunun üzerine Slaven Bilic tekrar ön plana çıktı. Ancak Bilic'in Beijing Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesinin olması işleri zorlaştırıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ısrarı! İkna turu sürüyor

52 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Fakat Çin kulübünün 4 milyon euro tazminat talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin rakamı aşağı çekmek için büyük çaba harcadığı gelen haberler arasında...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ısrarı! İkna turu sürüyor

RANIERI DE LİSTEDE
Öte yandan sarı-lacivertliler için Vladimir Petkovic'ten sonra Bruno Labbadia ismi de yeniden ortaya atıldı. Hertha Berlin'den ocak ayında ayrılan 55 yaşındaki Alman teknik adam boşta bulunuyor. Fransız medyası ise, OSC Lille'in de gündeminde yer alan Claudio Ranieri'ye Fenerbahçe'nin de teklif yaptığını iddia etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ısrarı! İkna turu sürüyor

ANGELOVSKI'YE 3 YILLIK TEKLİF!
Sarı-lacivertlilerin, Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü Igor Angelovski ile temasa geçtiği belirtildi. Ali Koç'un 45 yaşındaki teknik adamın menajeri ile bir görüşme yaptığı bildirildi. 3 yıllık kontratın masada olduğu konuşuluyor. Kuzey Makedonya'yı Euro 2020 finallerine taşıyan Angelovski, Türkiye gibi grupta 3'te sıfır çekip, elenmişti. Kulüp düzeyinde sadece Rabotnicki'yi çalıştıran Angelovski, Makedon ekibinde 1 lig, 2 kupa şampiyonluğu elde etti.

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