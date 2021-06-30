Fenerbahçe'de hoca konusunda gecikmenin sebebi belli oldu! Fonseca ve Löw...

Emre Belözoğlu ile devam edilmeme kararının alınmasının ardından birçok teknik adamın gündeme geldiği Fenerbahçe 'de hareketli günler yaşanıyor. Başkan Ali Koç , önce haziranın 3. haftası, daha sonra da geçtiğimiz pazartesi günü yeni hocayı açıklayacaklarını ifade etmişti.

Somut bir gelişme yaşanmazken, teknik adam konusunda yaşanan gecikmenin sebebi ortaya çıktı. Üst düzey bir hoca konusunda tavrı net olan başkan Koç'un, Roma ile sözleşmesi bugün sona erecek Fonseca ve Almanya Milli Takımı ile EURO 2020'de sahne alan Joachim Löw'den birinde ısrarcı olduğu öğrenildi.