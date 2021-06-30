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Fenerbahçe'de hoca konusunda gecikmenin sebebi belli oldu! Fonseca ve Löw...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Üst düzey teknik adam konusunda direten Fenerbahçe’nin, Fonseca ve Joachim Löw isimlerinden birinde ısrar ettiği öğrenildi. Yapılan resmi açıklamada yeni teknik adamla anlaşmanın sağlandığı ifade edilmesine karşın Başkan Ali Koç’un son ana kadar iki hoca için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de teknik direktörün gecikmesinin sebebi belli oldu! Fonseca ve Löw...

Emre Belözoğlu ile devam edilmeme kararının alınmasının ardından birçok teknik adamın gündeme geldiği Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, önce haziranın 3. haftası, daha sonra da geçtiğimiz pazartesi günü yeni hocayı açıklayacaklarını ifade etmişti.

Fenerbahçe'de teknik direktörün gecikmesinin sebebi belli oldu! Fonseca ve Löw...

Somut bir gelişme yaşanmazken, teknik adam konusunda yaşanan gecikmenin sebebi ortaya çıktı. Üst düzey bir hoca konusunda tavrı net olan başkan Koç'un, Roma ile sözleşmesi bugün sona erecek Fonseca ve Almanya Milli Takımı ile EURO 2020'de sahne alan Joachim Löw'den birinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktörün gecikmesinin sebebi belli oldu! Fonseca ve Löw...

YENİ HEDEF 5 TEMMUZ!
Başka kulüplerden de teklifler alan Paulo Fonseca'dan kısa süre içinde kararını vermesini isteyen sarı-lacivertliler, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra takım çalıştırmayacağını açıklayan Löw'le de menajeri aracılığıyla temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de teknik direktörün gecikmesinin sebebi belli oldu! Fonseca ve Löw...

Başkan Ali Koç'un bu iki isimle de anlaşma sağlayamaması halinde alternatif olarak belirlediği teknik adamlardan biriyle el sıkışması bekleniyor. Camianın baskısından da bunalan Fenerbahçe Yönetimi, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacak 2021-2022'in ilk hazırlık kampında yeni teknik direktörün de takımın başında olması hedefliyor.

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