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Fenerbahçe'den forvete 'kule' gibi transfer! Artem Dzyuba için şartlar zorlanacak

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler gelecek sezon 'net' bir santraforu kadrosuna katmak isterken, Rusya milli takımında da forma giyen dev golcüye kanca attı. Kanarya, bu bağlamda 32 yaşındaki santrfor Artem Dzyuba için tüm şartları zorlamayı planlıyor. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'den forvete 'kule' gibi transfer! Artem Dzyuba...

Forvet hattını baştan aşağıya yenilemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Artık golcü transferinde hata yapmak istemeyen ve Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler listesine çok önemli bir yıldızı dahil etti.

Fenerbahçe'den forvete 'kule' gibi transfer! Artem Dzyuba...

1 YIL SONRA SERBEST KALACAK

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Zenit formasını giyen Artem Dzyuba için harekete geçti. 32 yaşındaki Rus forvetin kulübüyle sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek.

Fenerbahçe'den forvete 'kule' gibi transfer! Artem Dzyuba...

2015'TEN BU YANA ZENIT'TE!

Fenerbahçe'nin hem Zenit hem de Dzyuba ile pazarlıklara başladığı belirtildi. 1.96 boyundaki yıldız futbolcu 2015'ten bu yana Zenit'te.

Fenerbahçe'den forvete 'kule' gibi transfer! Artem Dzyuba...

MALİ ŞARTLAR ZORLANACAK

Müthiş fiziğinin yanı sıra çok iyi bir tekniğe de sahip olan Artem Dzyuba tam ligimize göre bir forvet. Yönetim, Rus yıldızın transferi için mali şartları sonuna kadar zorlamayı düşünüyor.

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