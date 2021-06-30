Fenerbahçe'den forvete 'kule' gibi transfer! Artem Dzyuba için şartlar zorlanacak

Forvet hattını baştan aşağıya yenilemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Artık golcü transferinde hata yapmak istemeyen ve Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler listesine çok önemli bir yıldızı dahil etti.
1 YIL SONRA SERBEST KALACAK
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Zenit formasını giyen Artem Dzyuba için harekete geçti. 32 yaşındaki Rus forvetin kulübüyle sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek.
2015'TEN BU YANA ZENIT'TE!
Fenerbahçe'nin hem Zenit hem de Dzyuba ile pazarlıklara başladığı belirtildi. 1.96 boyundaki yıldız futbolcu 2015'ten bu yana Zenit'te.