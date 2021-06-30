Son dakika spor haberi: Gündeme bomba gibi düştü! Fenerbahçe ve Vladimir Petkovic... (FB spor haberi)

Bir yandan transfer arayışlarını hızlandıran sarı lacivertlilerde bir yandan da yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu...

Üst düzey bir hoca konusunda tavrı net olan başkan Ali Koç'un, Roma ile sözleşmesi bugün sona erecek Fonseca ve Almanya Milli Takımı ile EURO 2020'de sahne alan Joachim Löw'den birinde ısrarcı olduğu öğrenildi.