Son dakika spor haberi: Gündeme bomba gibi düştü! Fenerbahçe ve Vladimir Petkovic... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Bir yandan transfer arayışlarını hızlandıran sarı lacivertlilerde bir yandan da yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu...
Üst düzey bir hoca konusunda tavrı net olan başkan Ali Koç'un, Roma ile sözleşmesi bugün sona erecek Fonseca ve Almanya Milli Takımı ile EURO 2020'de sahne alan Joachim Löw'den birinde ısrarcı olduğu öğrenildi.
Löw ve Fonseca'dan biri için şartları zorlayan F.Bahçe'nin İsviçre ile EURO 2020'de tarih yazan Vladimir Petkovic'i de listeye aldığı iddia edildi.
İsviçre'yle 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 57 yaşındaki hoca, Lugano, Bellinzona, Young Boys, Samsunspor, Sion ve Lazio'da görev yaptı.