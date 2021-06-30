Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Gündeme bomba gibi düştü! Fenerbahçe ve Vladimir Petkovic... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Gündeme bomba gibi düştü! Fenerbahçe ve Vladimir Petkovic... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni teklnik direktörünü açıklamaya hazırlanan sarı lacivertlilerin listesine İsviçre ile EURO 2020'de tarih yazan Vladimir Petkovic'i de listeye aldığı iddia edildi. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 11:08
Son dakika spor haberi: Gündeme bomba gibi düştü! Fenerbahçe ve Vladimir Petkovic... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Gündeme bomba gibi düştü! Fenerbahçe ve Vladimir Petkovic... (FB spor haberi)

Bir yandan transfer arayışlarını hızlandıran sarı lacivertlilerde bir yandan da yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu...

Son dakika spor haberi: Gündeme bomba gibi düştü! Fenerbahçe ve Vladimir Petkovic... (FB spor haberi)

Üst düzey bir hoca konusunda tavrı net olan başkan Ali Koç'un, Roma ile sözleşmesi bugün sona erecek Fonseca ve Almanya Milli Takımı ile EURO 2020'de sahne alan Joachim Löw'den birinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Gündeme bomba gibi düştü! Fenerbahçe ve Vladimir Petkovic... (FB spor haberi)

Löw ve Fonseca'dan biri için şartları zorlayan F.Bahçe'nin İsviçre ile EURO 2020'de tarih yazan Vladimir Petkovic'i de listeye aldığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Gündeme bomba gibi düştü! Fenerbahçe ve Vladimir Petkovic... (FB spor haberi)

İsviçre'yle 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 57 yaşındaki hoca, Lugano, Bellinzona, Young Boys, Samsunspor, Sion ve Lazio'da görev yaptı.

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