Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Takımdan ayrılacak mı? Papiss Cisse'den transfer sözleri!

Fenerbahçe'nin Senegalli santrforu Papiss Cisse, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan deneyimli golcü, sarı-lacivertlilerdeki geleceği hakkında konuştu. Lec Echos gazetesinin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki santrfor konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYON OLMAYI ÇOK İSTİYORDUM"

"Elhamdülillah Fenerbahçe'deki sezonum iyi geçti. Çünkü bir sezonu oynayıp bitirmek zaten iyi bir şey. Beni biraz kötü yapansa ligi üçüncü tamamlamamız. Şampiyon olmayı çok istiyordum. Zira hedefim buydu. Beş gol attım. Bu, fazla süre alamadığımı gösteriyor. Sezon devam ederken geldiğimde beş hafta geride kalmıştı. Her şeyi üstüme aldım çünkü bir karar almaları gerektiğini biliyordum. Bunu kabul ettim. Ancak hiçbir şeyi bırakmış değilim. Yoluma devam edip gelecek yılın neler getireceğini göreceğim.



"HEDEFİM BAŞKA BİR YERE GİTMEK"

Adımın pek çok Avrupa kulübüyle anıldığı doğru. Konudan haberdar olmadıkları hâlde arkadaşlarım bile bana kontrat imzalayıp imzalamadığımı soruyor. Samimi olmak gerekirse şu an için bunların hiçbiri doğru değil. Fenerbahçe ile bir opsiyonum var ama hedefim başka bir yere gitmek. Her şey yaşanacak gelişmelere bağlı. En iyi teklifi seçeceğim. Bazı kulüplerle görüşüyorum ama an itibarı ile detay veremem. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Ama inşallah her şey çok yakında belli olacak."