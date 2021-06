Emre ile devam et

Teknik direktör konusunda görüşlerini belirten Aziz Yıldırım, Ali Koç'un söylediği sözlere tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Koç, "Yabancı antrenörler gelmek istemiyor" açıklamasını yapmıştı. Yıldırım, "Antrenör bulamıyoruz lafı hakarettir. Hem Türkiye'ye hem Fenerbahçe'ye ayıptır. 3 yılda 52 transfer, 6 teknik, 2 sportif direktör. Hoca boşuna arıyor. Ben olsam Emre ile devam ederim, hiç gerek yok. Yeni getireceği kişi macera olacak. Hiç gerek yok" diye konuştu.

MOURINHO'YU GETİRSEYDİN

Yıldırım: "Para yok Fenerbahçe batmış ama sen 52 oyuncu alabiliyorsun. Burada 292 trilyon borç, 30 milyon Dolar'la bunu hallediyorsun. Antrenörleri getiriyorsun; Cocu'ya 1.5 milyon tazminat veriyorsun. Maaş veriyorsun, kaça geldi? Mourinho'yu getirsen daha iyiydi. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci



ENKAZIN FARKINDA DEĞİL

Yıldırım, "Gazeteci soruyor, 'Emre Belözoğlu şampiyon yapsaydı onunla devam edecek miydiniz?' diye. Cevap veriyor; 'Ben belki olmayacaktım' diyor. Hayda, ne demek istiyor? Niyeti şu; şampiyon yapıp ondan sonra gitmek ve gittikten sonra Ali Koç Başkan Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı dedirtmek istiyor, tek derdi bu. Ne enkaz bırakmış farkında değil" diye konuştu.

OZAN TUFAN'I SATACAKLAR

Aziz Yıldırım, Ozan Tufan'ın satılacağını açıkladı. Yıldırım, "Hesap ortada. 3 yıl içinde benim yaptığım 20 yıllık borçtan fazlasını yaptılar. Ben dünya kadar gayrimenkul aldım. Kaç tane tesis açtım, şampiyonluklar yaşadık. Futbol kadrosundan da birçok oyuncu sattılar. Şimdi Ozan'ı (Tufan) satacaklar. Gidip bari borçları ödesinler veya banka borcunu kapatsınlar" dedi.

ÖZDEMİR'LE BARIŞIN

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'de 15 yıl 2. Başkanlık yaptığını hatırlatan Aziz Yıldırım, "Kavga ediyorlar sezon başlamadan. İçerideki herkesi önce mutlu edeceksin barış çubuğu uzatacaksın. Şimdi kavga etmeyin Nihat Bey'le, yanınıza alın. Sizin lehinize olması için yol gösterir, şikayetlerinizi anlatın. Ağabey deyin anlatın, evine gidin" dedi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Aziz Yıldırım, başkanlık görevi sona erdiğinde teşekkür edemediği isimlere de değindi. Yıldırım: "Başkanlığı bıraktığımda bu imkanı bulamadım. 20 yıllık dönemimde bana destek olan insanlara teşekkür etmek istiyorum. Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Birçok tesiste bizlere yardımcı olup, 6222 sayılı Yasa'nın çıkmasında desteklerine teşekkür ederim. Bu süreç zorlu bir süreçti. Bu süreç içerisinde Metris'e gelenleri hep korkuttular. Bizim konuşmalarımızı her akşam alıp polislere verdiler ondan insanlar çekiniyordu. Orada Rıdvan Dilmen vardı her akşam gelirdi; saygılarımı sunuyorum."

OBRA'YI ALACAĞIM

Fenerbahçe'de Euroleague şampiyonluğu yaşayan Zeljko Obradovic ile büyük bir dostluğu olduğunu belirten Aziz Yıldırım, basketbol şubesine talip oldu. Yıldırım, "Obradovic'le birbirimizi seviyoruz. Bir sıkıntısı olurdu gelirdi oturur konuşurduk, ondan sonra 5 dakika basketbol, 5 saat hayat hikayesi, o anlatırdı biz anlatırdık. Ali Yıldırım takılırdı ona, kızdırırdı. O zaman Baskonya'ya maça gittik. Bir marka ürettik. 4 sene bizle beraber Final Four oldu" dedi.

Obradovic'in Ali Koç yönetimiyle anlaşamadığını belirten Yıldırım, "4 kez Final Four oynattı. 1 kez şampiyon oldu, 2 kere 2. oldu. Biz gittikten sonra beraberlik bozuldu. Basketbolda geldiğimiz noktadamarka olan Fenerbahçe'nin bu hallere düşmesine üzülüyorum. Şimdi benim teklifim, Ali Koç yarın (bugün) genel kurulda söyle; 'Basketbol takımını A.Ş. haline getiriyorum' ve ben bu A.Ş.'yi almaya talibim yarın da Obradovic'i getiriyorum. Yönetim kurulunu biz yapacağız, Obradovic gelecek, her sene de Final Four oynayacağız. Bizde para çok. 35 milyon euro koyacağız" ifadelerini kullandı.

RAMOS'U DZEKO'YU AL GETİR

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde yaptığı Serdar Dursun transferini eleştirirken, dünya yıldızı futbolcuları işaret etti. Eski başkan mevcut başkana şöyle seslendi: "Ali Koç; sen Vehbi Koç'un torunu Rahmi Koç'un oğlusun. Sana gidip de Darmstadt'tan Serdar'ı almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim, arkadaşlarım da sahnede, herkes serbest. Real Madridli Ramos boşta, Marcelo boşta git al. Benzema'yı al. Git Roma'dan Dzeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe'ye, bunlar yakışır. Geçmişine bak Fenerbahçe'nin kimler geldi.

PARASI OLAN GELİR

"Anelka geldi Daum'dan dolayı kulübede oturdu. Roberto Carlos şampiyon oldu, 100 bin kişi elini sallayarak aldı geldi Türkiye'ye. Yoksa sen gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alacaksan bırak başkanlığı. Senden beklentimiz bu. 'Para yok' diyorsan bırak parası olan gelir. Her şeyi para para diyorsun, seni nasıl seçti bu insanlar. Sen para vermeyeceksen kimse seni seçmez. Sana söylüyorum, bundan sonra her söyleyeceğin söze 2 söz söylerim. Hiç TV'lerden ayrılmam. Nasılsa sallamak kolay. O yanındakiler konuşuyor kulüpte. Ben yanındakilerin hepsini duman ederim" şeklinde konuştu.



Futbol takımının ezeli rakiplerine karşı yenilmezlik serilerinin son bulduğunu kaydeden Aziz Yıldırım, "Burası Kadıköy buradan çıkış yok. Galatasaray'a var olan 20 yıllık yenilmezliğin, 23 yıllık Trabzonspor'a olan, 15 yıllık Beşiktaş'a olan yenilmezlik serilerinin bitişi. Fenerbahçe bu maçların haricinde Göztepe'ye 21, Gençlerbirliği'ne 21, Sivasspor'a 7 yıl sonra yenildi. Sahada yenilgi rekoru kırdık. Psikolojik üstünlük sona erdi. 'Kadıköy'den çıkış yok' sözü sona erdi" şeklinde konuştu.

İRFAN VE MESUT'A NE KADAR ÖDENDİ?

Aziz Yıldırım: "İrfan Can Kahveci kaça alındı bilen var mı? 1 lira federasyona ödeme göstermediler veya gösterdiler 1 milyon en fazla. Ama önümüzdeki seneden sonra çok ödeme var. İrfan Can için Galatasaray ve Marsilya 4.5 milyon euro bonservis verdiler. Biz kaça aldık? 11 milyon euro'ya. Sakın beni yalanlamaya kalkmasınlar evrakları koyarım. Ali Bey'i kandırıyorlar bence, Galatasaray 9 verdi diye. Onlar da Galatasaray'a gitmesin diye alıyor, yazık.

YESİNLER KURUMSAL YAPINI

Ali Koç'un birçok kulüple arasının iyi olduğunu ancak Fenerbahçe'ye söylediği kulüplerden 1 tane bile oyuncu gelmediğini vurgulayan Aziz Yıldırım, "Niye? Onların meblağı yüksek. 52 tane oyuncu geldi, kaç para verdi, bilen var mı? Şeffaf olacaklardı. Olmazlar bu zihniyetle. Kurumsal yapıymış yesinler kurumsalı. Böyle kurumsal yapı yok" dedi.

İÇİNE AZİZ YILDIRIM KAÇMIŞ

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın takımdan gönderilmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Yıldırım, "20 senede yaptığım borçtan gazla 3 yılda yaptı hesaplar ortada. Yanlış transferler çalışmalar. 52 tane oyuncu yerine 10 tane oyuncu alsaydın Aykut'u Hasan'ı (Ali Kaldırım) tutsaydın, devam etseydin ama içine Aziz Yıldırım kaçmış" diye konuştu.