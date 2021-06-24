Son dakika spor haberleri: Serdar Dursun Alman basınına konuştu! "Fenerbahçe Türkiye'nin Bayern Münih'i"

Fenerbahçe'nin Darmstadt'tan kadrosuna kattığı Serdar Dursun, Alman Bild gazetesine transferine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertilere gelmeden önce birçok ülkeden teklif aldığını belirten 29 yaşındaki golcü, eşi ve ailesi Fenerbahçeli olduğu için Kanarya'yı tercih ettiğini söyledi.

İşte o sözler:

"F.BAHÇE, TÜRKİYE'NİN B.MÜNİH'İ"

Birçok seçeneğim vardı; La Liga, Serie A, Bundesliga 1 ve 2, Çin, Dubai, Belçika, Polonya. Ama Fenerbahçe çok özel bir kulüp. Türkiye'nin, Bayern Münih'i. Fenerbahçe stadına birçok kez gittim. Bu çok güzel bir duygu. Eşim ve ailem her zaman Fenerbahçe taraftarıydı. Teklif geldiğinde benim için çılgıncaydı. Bu yüzden hala tüylerim diken diken oluyor.

"MESUT'LA OYNAMAK ÇOK ÖZEL OLACAK"

"Mesut Özil gibi harika bir oyuncuyla oynamak çok özel. Tam arkamda oynuyor ve bana birkaç şablon verebilir. Tarihin en iyi on numaralarından biridir. Bu harika olacak. "

Serdar Dursun, F.Bahçe-G.Saray derbisiyle ilgili ise, "Yılın en büyük derbisi bu. İki yıl İstanbul'da yaşadım, bu yüzden ne yapacağımı çok iyi biliyorum." dedi.

"50 BİNDEN FAZLA MESAJ ALDIM"

Fenerbahçe taraftarının etkisini şimdiden fark etti. Twitter'da 18.000 takipçim vardı ve şimdi 100.000'in üzerinde takipçim var. Bu daha da fazla olacak. Sözleşme imzaladıktan sonra zaten 50.000'den fazla mesaj aldım."

"MİLLİ TAKIMA GİRMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Önümüzdeki birkaç ay çok heyecanlı geçecek. Ben Fenerbahçe'ye oynamak için gidiyorum, yedek kulübesinde oturmak için değil. Lig ve Avrupa maçlarında sürekli oynayıp, Milli takıma girmeye çalışacağım."

"EN İYİ TEKLİFİ F.BAHÇE YAPMADI"

Serdar Dursun, 'En iyi teklif F.Bahçe'den mi geldi?' sorusuna ise, "Maddi olarak değil. Ama herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye gitme olasılığı %0,1. Ve bu gerçekten işe yaramıyor. Bu bir mucize!" yanıtını verdi.

"Eşim şimdilik ailesiyle birlikte Hannover'de kalacak ve orada oğlumuzu doğuracak. Gerçekten orada olmak istiyorum. Uçakla 2.5 saat sonra orada olurum."