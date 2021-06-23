Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe yeni teknik direktörüyle kaç yıllık imzalayacak? İşte yanıtı

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçim için geri sayım sürerken, Sabah'ın haberine göre başkan Ali Koç, ilk icraat olarak teknik direktörü resmen açıklayacaklarını söyledi.
Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç ve ekibinin yabancı teknik adam konusunda büyük aşama kaydettiği ve iki adayın seçenekler arasında öne çıktığı bildirildi.
Bu isimlerden biri Roma ile sözleşmesi sona erecek Paulo Fonseca... İtalyan kulübü, Fonseca ile yolları 30 Haziran'da ayıracak.
Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Fonseca'nın yönetimden 2 yıllık sözleşme talep ettiği gelen bilgiler arasında...
Bir diğer aday Marco Silva ile ise her konuda anlaşma sağlandı. Ancak yönetim bu ismi bekletiyor.
Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Başkan son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.
PAULO FONSECA
Fonseca geçen sezon Roma ile Serie A'da sezonu 62 puanla 7. sırada tamamladı. 48 yaşındaki hocanın sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
MARCO SILVA
Daha önce Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve Everton gibi takımları çalıştıran Marco Silva 1.5 yıldır boşta...