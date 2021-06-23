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Son dakika haberleri | yeni teknik direktörüyle kaç yıllık imzalayacak? İşte yanıtı

'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala 'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı lacivertliler ile birçok ismin adı anılırken, başkan adayları 3'e indirdiğini söylemişti. Peki, yeni hocayla kaç yıllık sözleşme imzalanacak? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:28
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe yeni teknik direktörüyle kaç yıllık imzalayacak? İşte yanıtı
Emre Belözoğlu sonrası 'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusu cevabını buluyor. Başkan yeni hocayı "Seçilirsek Pazartesi açıklayacağız" diyerek duyurdu. İşte Fenerbahçe'den 2 yıllık sözleşme isteyen hoca ve listedeki diğer isim...

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçim için geri sayım sürerken, Sabah'ın haberine göre başkan Ali Koç, ilk icraat olarak teknik direktörü resmen açıklayacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç ve ekibinin yabancı teknik adam konusunda büyük aşama kaydettiği ve iki adayın seçenekler arasında öne çıktığı bildirildi.

Bu isimlerden biri ile sözleşmesi sona erecek Paulo Fonseca... İtalyan kulübü, Fonseca ile yolları 30 Haziran'da ayıracak.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Fonseca'nın yönetimden 2 yıllık sözleşme talep ettiği gelen bilgiler arasında...

Bir diğer aday ile ise her konuda anlaşma sağlandı. Ancak yönetim bu ismi bekletiyor.

Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Başkan son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.

PAULO FONSECA

Fonseca geçen sezon Roma ile Serie A'da sezonu 62 puanla 7. sırada tamamladı. 48 yaşındaki hocanın sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

MARCO SILVA

Daha önce Sporting Lizbon, , Hull City, Watford ve Everton gibi takımları çalıştıran Marco Silva 1.5 yıldır boşta...

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