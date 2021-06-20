Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Dalic müjdesi! Gelirse German Valera'yı da getirecek

Sarı lacivertlilerde teknik direktör konusunda çeşitli iddialar gündeme gelirken son olarak Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in adı ön plana çıktı.

Yeni sezon önce teknik direktör konusunu netleştiremeyen Fenerbahçe'nin adı birçok kez Hırvat hocayla anılırken İspanyol basınında yer alan haberde, deneyimli teknik adamla anlaşılması durumunda ilk transferin German Valera olabileceği iddiası geldi.

Mundo Deportivo'da yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre, İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'in B takımında forma giyen German Valera'yı, Hırvat teknik adamın çok beğendiği ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması durumunda oyuncuyu Türkiye'ye götürmek isteyebileceği iddia edildi.

Son olarak Atletico Madrid'den Tenerife'ye kiralık olarak gönderilen 19 yaşındaki İspanyol futbolcu, 16 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Futbol hayatına Villarreal alt yapısında başlayan kanat oyuncusu daha sonra Atletico Madrid'in U19 ve B takımlarında görev aldı.

DALIC, FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Benitez, Favre, Sousa, Fonseca gibi isimlerle temas kuran sarı lacivertlilerde henüz net bir karar verilebilmiş değil. Ancak bahsi geçen teknik direktörlerden gelen olumsuz yanıtlar sonrası başkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon başı da Zlatko Dalic'i listenin başına koydu.

Zlatko Dalic'in ismi geçtiğimiz sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, ancak Erol Bulut ile anlaşma sağlanmıştı.

ALİ KOÇ DALIC'İ İŞARET ETMİŞTİ

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon yaptığı açıklamada "Teknik direktör konusunda aslında biz erteleme sürecinden önce de çalışıyorduk. 3-4 hocayla beraber görüşmeleri götürüyorduk. Bir tanesiyle el sıkışmak üzereyken EURO 2020'nin, 2021'e atılmasıyla tarihin değişmesiyle orada ne yazık ki bizim çalışmalarımızı sekteye uğrattı." değerlendirmesinde bulunmuş ve Hırvat teknik adamı işaret etmişti.

ZLATKO DALIC KİMDİR?

Kariyerinde daha önce HNK Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Faisaly, Al-Hilal ve Al-Ain gibi takımlar bulunan 54 yaşındaki Hırvat teknik direktör, 2017 yılından bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştırıyor. Zlatko Dalic, 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nı finale taşımıştı. Finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatistan, dünya ikincisi olmuştu.