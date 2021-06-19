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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği kimdir? Yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar, attığı gol sayısı...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Yaz transfer sezonunda mutlaka kadrosuna bir forvet katmayı planlayan sarı lacivertliler, rotasını 'ya çevirdi. Kariyeri başarılarla dolu Boşnak golcüyü, Fenerbahçeli taraftarlar merak ediyor. Peki, Edim Dzeko kimdir? Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dzeko kaç yaşında ve kariyerinde kaç gol attı? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 12:51
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Edin Dzeko kimdir? Yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar, attığı gol sayısı...

17 Mart 1986'da 'nın şehrinde dünyaya gelen , 1.93 boyunda ve santrafor bölgesinde forma giyiyor.

Kariyerine 'da başlayan Edin Dzeko, daha sonra , , , , formalarını giydi.

Edin Dzeko, Roma formasıyla toplam çıktığı 260 müsabakada 119 gol 55 asist üretirken, Manchester City'de 189 maç 72 gol 39 asist, Wolfsburg'da 142 maç 85 gol 35 asist, Teplice'de 45 maç 15 gol 3 asistle oynadı.

KUPA CANAVARI
Edin Dzeko, Bosna'da 5 kez yılın futbolcusu seçilirken, , ve 'da gol krallığı yaşadı.

Öte yandan Dzeko, 2 kez şampiyonluğu, 1 şampiyonluğu, 1 Almanya Bundesliga şampiyonluğu ve 1 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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