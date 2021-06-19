Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Edin Dzeko kimdir? Yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar, attığı gol sayısı...

17 Mart 1986'da Bosna'nın Sarajevo şehrinde dünyaya gelen Edin Dzeko, 1.93 boyunda ve santrafor bölgesinde forma giyiyor.

Kariyerine FK Zeljeznicar Sarajevo U19'da başlayan Edin Dzeko, daha sonra FK Teplice, FK Usti nad Labem, Wolfsburg, Manchester City, Roma formalarını giydi.

Edin Dzeko, Roma formasıyla toplam çıktığı 260 müsabakada 119 gol 55 asist üretirken, Manchester City'de 189 maç 72 gol 39 asist, Wolfsburg'da 142 maç 85 gol 35 asist, Teplice'de 45 maç 15 gol 3 asistle oynadı.

KUPA CANAVARI

Edin Dzeko, Bosna'da 5 kez yılın futbolcusu seçilirken, UEFA Avrupa Ligi, Serie A ve Bundesliga'da gol krallığı yaşadı.

Öte yandan Dzeko, 2 kez Premier Lig şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası şampiyonluğu, 1 Almanya Bundesliga şampiyonluğu ve 1 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.