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Son dakika transfer haberi: 'nin hoca adaylarından 'e şok! taraftarı küfürlü pankart astı

Son dakika transfer haberleri... 'nin görüştüğü iddia edilen teknik direktör 'in adı İngiliz ekibi 'la da anılıyordu. İspanyol çalıştırıcı şok bir olayla karşılaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 09:48
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Rafael Benitez'e şok! Everton taraftarı küfürlü pankart astı

ile yola devam edilmeyeceğinin açıklanmasının ardından teknik direktör arayışına giren 'nin gündemine birçok yabancı hoca geldi. Bunlardan biri de İspanyol çalıştırıcı 'di. Ancak İngiliz medyası, tecrübeli teknik adamın, takımlarından 'la görüştüğünü ve anlaşmaya yakın olduğunu açıklamıştı. Bu haberlerin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı.

'de yer alan habere göre takımlarını Rafael Benitez'in çalıştırmasını istemeyen bir grup Everton taraftarı, deneyimli teknik adamın adının basına yansıması üzerine 'ın demirlerine İspanyol antrenör hakkında küfürlü ifadeler bulunan pankartlar astılar.

Kızgın Everton taraftarının, 61 yaşındaki Benitez'i daha önce ezeli rakipleri 'u çalıştırmış ve takımla 'ni kazanmış olması nedeniyle istemediği ifade ediliyor.

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