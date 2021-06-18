Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Rafael Benitez'e şok! Everton taraftarı küfürlü pankart astı

Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğinin açıklanmasının ardından teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe'nin gündemine birçok yabancı hoca geldi. Bunlardan biri de İspanyol çalıştırıcı Rafael Benitez'di. Ancak İngiliz medyası, tecrübeli teknik adamın, Premier Lig takımlarından Everton'la görüştüğünü ve anlaşmaya yakın olduğunu açıklamıştı. Bu haberlerin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı.

Daily Mail'de yer alan habere göre takımlarını Rafael Benitez'in çalıştırmasını istemeyen bir grup Everton taraftarı, deneyimli teknik adamın adının basına yansıması üzerine Goodison Park'ın demirlerine İspanyol antrenör hakkında küfürlü ifadeler bulunan pankartlar astılar.

Kızgın Everton taraftarının, 61 yaşındaki Benitez'i daha önce ezeli rakipleri Liverpool'u çalıştırmış ve takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olması nedeniyle istemediği ifade ediliyor.