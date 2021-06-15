Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! , , ve Marcelo...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto 'de sezonu 3. tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, forvet, orta saha ve defans hattına takviye yapacak. Listeye son olarak , , ve Marcelo gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 10:03 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 11:32
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

STEVEN CAULKER

'da adeta yeniden doğan , sergildiği performansla devlerini peşine taktı. , Fenerbahçe ve 'un gündeminde yer alan Caulker, sarı lacivertli ekipten gelecek haberi bekliyor. Prensip anlaşmasına varılan yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

OUSSAMA TANNANE

Fenerbahçe'nin görüşmeler için 'a getirttiği Oussama Tannane'nin kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

ENİS DESTAN

. Lig'de play-off finali oynayan ve 'a kaybeden 'nun genç futbolcusu Enis Destan, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği isimler arasında yer alıyor. Geleceğe yatırım yapmak isteyen Kanarya'ya Altınordu'nun şartı ise futbolcunun düzenli oynaması oldu. Fenerbahçe ile Altınordu arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

OKAY YOKUŞLU

A Milli Takım'ımızın orta sahadaki yıldızlarından Okay Yokuşlu, ayrılması gündemde olan Gustavo'nun yerine düşünülüyor. Ancak futbolcunun menajeri ilk hedefin Avrupa'da kalmak olduğunu açıkladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

DIEGO DALOT

Geçtiğimiz sezon Milan'da kiralık olarak forma giyen Manchester United'ın yıldızlarından , menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Yönetim bu teklifi değerlendiriyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

SANTOS BORRE

River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. River Plate sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. 'ın da ilgilendiği Santos Borre için Fenerbahçe devreye girdi. Inter, Milan ve Lazio gibi dev kulüpler de Borre ile anlaşmak için sıraya girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

AURELIO BUTA

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu. , sarı lacivertli ekibin gündemine geldi. Buta, sağ bekin yanı sıra orta sahada da forma giyebiliyor. Angola asıllı futbolcu, Belçika Jupiter Pro Ligi'nde toplamda 79 maçta 2 gol attı ve 16 asisti bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

TALLES COSTA

Brezilya basını flaş bir iddia geldi. Sao Paulo forması giyen yetenekli futbolcu 'nın Fenerbahçe tarafından izlendiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

MARCELO

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan tecrübeli sol bek Marcelo için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton nabız yokluyor. Sarı laciverlilerin bu transferdeki rakibi Everton, teklif yapmaya hazırlanıyor.

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