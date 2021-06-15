Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
STEVEN CAULKER
Aytemiz Alanyaspor'da adeta yeniden doğan Steven Caulker, sergildiği performansla Süper Lig devlerini peşine taktı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan Caulker, sarı lacivertli ekipten gelecek haberi bekliyor. Prensip anlaşmasına varılan yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.
OUSSAMA TANNANE
Fenerbahçe'nin görüşmeler için İstanbul'a getirttiği Oussama Tannane'nin kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.