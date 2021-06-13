David Luiz Marsilya’ya

Arsenal’le sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile de anılan David Luiz, Marsilya yolunda. 34 yaşındaki Brezilyalı savunmacının, Fransız ekibi büyük oranda anlaştığı belirtiliyor. Luiz daha önce 2 sezon oynadığı PSG formasıyla Ligue 1’de 89 maça çıkıp 8 gol+4 asist üretmişti.
Arsenal'le sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile de anılan David Luiz, Marsilya yolunda. 34 yaşındaki Brezilyalı savunmacının, Fransız ekibi büyük oranda anlaştığı belirtiliyor. Luiz daha önce 2 sezon oynadığı PSG formasıyla Ligue 1'de 89 maça çıkıp 8 gol+4 asist üretmişti.