Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Andrea Pirlo hamlesi! İşte görüşmenin detayları

Son dakika transfer haberleri: 'den hamlesi! İşte görüşmenin detayları

Son dakika spor haberi: Sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen 'de gözler tamamen yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda. Takımın başına yabancı ve vizyonu yüksek bir hocayı getirmek isteyen sarı-lacivertliler bir süredir operasyona devam ediyor. Birçok çalıştırıcı ile temasa geçen 'da gündeme 'tan ayrılan ismi geldi. 42 yaşındaki teknik adamla temasa geçen yönetimin olumsuz cevap aldığı ifade edildi. Bunun üzerine Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü bir başka ismin peşine düştüğü ve görüşmeleri ilerlettiği kaydedildi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları ve gündeme gelen son isim... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:12
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Andrea Pirlo hamlesi! İşte görüşmenin detayları

Teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden 'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımı yabancı bir teknik adama emanet etmeyi amaçlayan sarı-lacivertli yönetim, listesindeki hocalarla temaslarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Andrea Pirlo hamlesi! İşte görüşmenin detayları

ANDRE PIRLO SÜRPRİZİ!
Ünlü İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio, 'nin 'tan ayrılan ile görüşme yaptığını ve teknik direktörlük teklifinde bulunduğunu belirtti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Andrea Pirlo hamlesi! İşte görüşmenin detayları

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR!
Di Marzio, ", Pirlo'yu ikna etmeye çalıştı ancak onun Türkiye'ye gitme hedefi yoktu. Pirlo bu sezon da İtalya'da kalmak istiyor, Türkiye'ye gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Andrea Pirlo hamlesi! İşte görüşmenin detayları

FENERBAHÇE FAVRE'NİN PEŞİNDE!
İtalyan muhabir ayrıca, 'nin İsviçreli teknik adam Lucien Favre ile ciddi şekilde ilgilendiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı son olarak Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da görev almıştı.

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