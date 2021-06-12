Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Andrea Pirlo hamlesi! İşte görüşmenin detayları

Teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımı yabancı bir teknik adama emanet etmeyi amaçlayan sarı-lacivertli yönetim, listesindeki hocalarla temaslarını sürdürüyor.

ANDRE PIRLO SÜRPRİZİ!

Ünlü İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Juventus'tan ayrılan Andrea Pirlo ile görüşme yaptığını ve teknik direktörlük teklifinde bulunduğunu belirtti.