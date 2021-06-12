Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Andrea Pirlo hamlesi! İşte görüşmenin detayları

Teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımı yabancı bir teknik adama emanet etmeyi amaçlayan sarı-lacivertli yönetim, listesindeki hocalarla temaslarını sürdürüyor.
Teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımı yabancı bir teknik adama emanet etmeyi amaçlayan sarı-lacivertli yönetim, listesindeki hocalarla temaslarını sürdürüyor.
ANDRE PIRLO SÜRPRİZİ!
Ünlü İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Juventus'tan ayrılan Andrea Pirlo ile görüşme yaptığını ve teknik direktörlük teklifinde bulunduğunu belirtti.
İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR!
Di Marzio, "Fenerbahçe, Pirlo'yu ikna etmeye çalıştı ancak onun Türkiye'ye gitme hedefi yoktu. Pirlo bu sezon da İtalya'da kalmak istiyor, Türkiye'ye gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE FAVRE'NİN PEŞİNDE!
İtalyan muhabir ayrıca, Fenerbahçe'nin İsviçreli teknik adam Lucien Favre ile ciddi şekilde ilgilendiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı son olarak Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da görev almıştı.