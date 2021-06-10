Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan satılacak mı? Canlı yayında açıkladı! (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya, elindeki oyunculara gelen teklifleri de değerlendirecek.
A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Özbostan, "Ozan Tufan Avrupa Şampiyonası sonrasında büyük ihtimalle satılır." ifadelerini kullandı.