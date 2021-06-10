Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan satılacak mı? Canlı yayında açıkladı! (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: satılacak mı? Canlı yayında açıkladı! ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan , elindeki oyunculara gelen teklifleri de değerlendirecek. Peki bu sezon performansıyla büyük beğeni toplayan satılacak mı? İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:40
Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan satılacak mı? Canlı yayında açıkladı! (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan satılacak mı? Canlı yayında açıkladı! (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan satılacak mı? Canlı yayında açıkladı! (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan satılacak mı? Canlı yayında açıkladı! (FB spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , elindeki oyunculara gelen teklifleri de değerlendirecek.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan satılacak mı? Canlı yayında açıkladı! (FB spor haberi)

A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Ajansı programında 'nin transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan satılacak mı? Canlı yayında açıkladı! (FB spor haberi)

Özbostan, "Ozan Tufan Avrupa Şampiyonası sonrasında büyük ihtimalle satılır." ifadelerini kullandı.

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