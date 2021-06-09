Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Fabio Martins... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

VEDAT MURIQI Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi için girişimler sürüyor. Fenerbahçe ve oyuncu açısından bir problem bulunmazken, Lazio transfer için beklemeyi tercih ediyor.