Son dakika Fenerbahçe haberi: Satışa çıkarılan ‘Efsaneler’ sweatshirt'ünde Ümit Özat'a yer verilmedi

Fenerbahçe'nin 'Efsaneler' sweatshirt'ü Fenerium'da satışa çıkarıldı.

599 liradan alıcı bulacak olan üründe Fenerbahçe formasını terletmiş birçok efsane isme yer verildi.

ÜMİT ÖZAT YOK

Emre Belözoğlu sözleriyle büyük tartışma yaratan Ümit Özat'a ise efsaneler sweatshirt'ünde yer verilmedi.





NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, 'Spor Gecesi Digital' adlı YouTube hesabının konuğu olmuştu. Ümit Özat katıldığı programda, "15 Temmuz'dan bu yana Emre'nin ağzından FETÖ ile ilgili kötü bir şey duydunuz mu? FETÖ'nün terör örgütü olduğunu biz dile getiriyoruz da o niye dile getiremiyor? Ya da ona yakın olanlar bir gün çıkıp da spor camiasındakilerin, 'ya bunlar bizi kandırmış biz bunlara inandık' diye niye dile getirmiyorlar? Diyemezler çünkü hâlâ bağlantıları var" demişti.

DAVA EDİLDİ

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay'dan Ümit Özat hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada Ümit Özat'ın ithamları nedeniyle hukuki işlemlere başlandığını duyurulmuştu.



