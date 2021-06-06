FETÖ kumpası dünya basınında!

Fenerbahçe'ye kurulan 'şike kumpası' davasında sanıkların aldığı hapis cezaları dünya basınında da ses getirdi. Ünlü haber kanalları bin yıllık hapis cezalarını öne çıkardı. Reuters, ESPN ve De Telegraaf, "Türk mahkemesi, Fenerbahçe Kulübü'ne kurulan kumpas davasında bin yıllık cezalar verdi" derken, Der Spiegel karara göre kumpası yapanların FETÖ'ye bağlı olduklarını vurguladı. L'Equipe ise 2011'de Türk futbolunu sarsan şike sürecinin Fenerbahçe taraftarları için bir travma olduğunu hatırlatıp, Ali Koç'un, "Hukuki sonuçlar ne olursa olsun Fenerbahçe'ye ve milyonlarca taraftarının bu uzun süreçte yaşadıkları hiçbir hukuki sonuçla karşılanamaz" sözlerine yer verdi.