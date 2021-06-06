Haberler Fenerbahçe FETÖ kumpası dünya basınında!

kumpası dünya basınında!

Şike kumpası davasında verilen bin yıllık cezaları , , manşetten verdi. L’Equipe, “Süreç taraftarı için bir travmaydı” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
FETÖ kumpası dünya basınında!

'ye kurulan 'şike kumpası' davasında sanıkların aldığı hapis cezaları dünya basınında da ses getirdi. Ünlü haber kanalları bin yıllık hapis cezalarını öne çıkardı. , ve , ", 'ne kurulan kumpas davasında bin yıllık cezalar verdi" derken, karara göre kumpası yapanların 'ye bağlı olduklarını vurguladı. L'Equipe ise 2011'de Türk futbolunu sarsan şike sürecinin Fenerbahçe taraftarları için bir travma olduğunu hatırlatıp, 'un, "Hukuki sonuçlar ne olursa olsun Fenerbahçe'ye ve milyonlarca taraftarının bu uzun süreçte yaşadıkları hiçbir hukuki sonuçla karşılanamaz" sözlerine yer verdi.

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