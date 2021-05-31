Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'in formaları 5 dakikada tükendi! (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberi: 'in formaları 5 dakikada tükendi! (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu 'in Filistinli çocuklar için imzaladığı formalar 5 dakikada tükendi. Formaların geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:56
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'in formaları 5 dakikada tükendi! (FB spor haberi)

Fenerbahçeli , TOGEM-DER'in gelirini Filistinli çocuklara bağışlamak üzere düzenlediği 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' için 50 forma imzalamıştı. Formalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi 'ın katıldığı davetle 5 dakikada tükendi. Emine Erdoğan da bir forma aldı.

'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'na Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Esin Demirören, Reyhan Kalyoncu, Demsa Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Başkanı gibi isimler destek verip bağışta bulundu.

Posta'nın haberine göre; Aralarında Başakşehirli , ve 'ın imzalı formalarının da bulunduğu binlerce ürün, 13 Haziran'a kadar Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 'Dönüşüm Pazarı'nda satışa sunulacak.

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