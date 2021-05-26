Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

SAMATTA, TISSERAND, LEMOS Bu sezonki performansları sonrası gözden düşen Samatta, Tisserand ve Lemos da satış listesinde. Hedef zarar etmeden kurtulmak.

AYRILIKLARINA İZİN VERİLECEK Perotti ile büyük olasılıkla anlaşılarak yollar ayrılacak. Gustavo, Osayi ve Novak'a da talip çıkarsa gitmelerine izin verileceği ifade ediliyor.