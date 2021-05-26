Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken asıl büyük sorun istenmeyen oyunculardan nasıl kurtulanacağı... Emre Belözoğlu şimdiden çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken asıl büyük sorun istenmeyen oyunculardan nasıl kurtulanacağı... Emre Belözoğlu şimdiden çalışmalara başladı.
YA SATIŞ, YA FESİH
Dirar, Frey, Zanka takımda düşünülmüyor. Üç oyuncunun 1'er yıllık kontratları kaldı. Artık ya satılacaklar ya da kontratları feshedilecek.
ZAJC'IN DURUMU NET DEĞİL
Genoa takımına opsiyonlu kiralanan Zajc'ın durumu da netleşmedi. Dönerse onun da 2 yıllık kontratı bulunuyor.
SAMATTA, TISSERAND, LEMOS
Bu sezonki performansları sonrası gözden düşen Samatta, Tisserand ve Lemos da satış listesinde. Hedef zarar etmeden kurtulmak.
AYRILIKLARINA İZİN VERİLECEK
Perotti ile büyük olasılıkla anlaşılarak yollar ayrılacak. Gustavo, Osayi ve Novak'a da talip çıkarsa gitmelerine izin verileceği ifade ediliyor.
İŞTE GÖZDEN DÜŞEN 11
Fenerbahçe'de sezona ilk 11'de başlayan ancak daha sonra performansları nedeniyle kesik yiyen ve ayrılmalarına 'ses çıkartılmayacak' isimler ise şöyle;
LUIZ GUSTAVO
6 milyon euro'ya alındı. Yıllık ücreti 3.3 milyon euro.
MBWANA SAMATTA
6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu var. Yılda 2.5 milyon euro kazanıyor.
MARCEL TISSERAND
4 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 1.75 milyon euro'ya oynuyor.
NABIL DIRAR
2 milyon euro kazanıyor. 1 yıl daha kontratı var.
DIEGO PEROTTI
Oynamadığı süreler düşülse de kazancı 1 milyon euro'nun üstünde.
FILIP NOVAK
İmza parasıyla beraber yıllık maliyeti 2 milyon euro.
MICHAEL FREY
800 bin euro kazanıyor. 1 yıl daha mukavelesi var.
MAURICIO LEMOS
1.5 milyon euro'ya alındı. 1.2 milyon euro kazanıyor.
MATHIAS ZANKA
Maaşı 2 milyon euro. Onun da 1 yıl daha sözleşmesi var.
OSAYI-SAMUEL
500 bin euro bonservis bedeli ödendi. 1.5 milyon euro'ya oynuyor.
MIHA ZAJC
Yıllık maaşı 1.2 milyon euro. Genoa'nın opsiyon hakkını kullanıp kullanmayacağı kesinlik kazanmadı. 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
HARUN TEKİN
Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası gelen forma şansını iyi kullanamadı. Teklif gelmesi halinde gönderilecek.