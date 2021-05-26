Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

Son dakika transfer haberleri | 'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

'i 3. sırada tamamlayan , gözünü gelecek sezona çevirdi. Şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan , önümüzdeki sezon bu hasrete son vermek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan sarı lacivertlilerde 12 isim için flaş kararlar alındı. İşte isim isim o liste ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:28
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

'de transfer çalışmaları sürerken asıl büyük sorun istenmeyen oyunculardan nasıl kurtulanacağı... şimdiden çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

YA SATIŞ, YA FESİH

, , takımda düşünülmüyor. Üç oyuncunun 1'er yıllık kontratları kaldı. Artık ya satılacaklar ya da kontratları feshedilecek.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

ZAJC'IN DURUMU NET DEĞİL

takımına opsiyonlu kiralanan Zajc'ın durumu da netleşmedi. Dönerse onun da 2 yıllık kontratı bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

SAMATTA, TISSERAND, LEMOS

Bu sezonki performansları sonrası gözden düşen Samatta, Tisserand ve Lemos da satış listesinde. Hedef zarar etmeden kurtulmak.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

AYRILIKLARINA İZİN VERİLECEK

Perotti ile büyük olasılıkla anlaşılarak yollar ayrılacak. , ve 'a da talip çıkarsa gitmelerine izin verileceği ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

İŞTE GÖZDEN DÜŞEN 11

'de sezona ilk 11'de başlayan ancak daha sonra performansları nedeniyle kesik yiyen ve ayrılmalarına 'ses çıkartılmayacak' isimler ise şöyle;

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

LUIZ GUSTAVO

6 milyon euro'ya alındı. Yıllık ücreti 3.3 milyon euro.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

MBWANA SAMATTA

6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu var. Yılda 2.5 milyon euro kazanıyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

MARCEL TISSERAND

4 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 1.75 milyon euro'ya oynuyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

NABIL DIRAR

2 milyon euro kazanıyor. 1 yıl daha kontratı var.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

DIEGO PEROTTI

Oynamadığı süreler düşülse de kazancı 1 milyon euro'nun üstünde.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

FILIP NOVAK

İmza parasıyla beraber yıllık maliyeti 2 milyon euro.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

MICHAEL FREY

800 bin euro kazanıyor. 1 yıl daha mukavelesi var.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

MAURICIO LEMOS

1.5 milyon euro'ya alındı. 1.2 milyon euro kazanıyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

MATHIAS ZANKA

Maaşı 2 milyon euro. Onun da 1 yıl daha sözleşmesi var.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

OSAYI-SAMUEL

500 bin euro bonservis bedeli ödendi. 1.5 milyon euro'ya oynuyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

MIHA ZAJC

Yıllık maaşı 1.2 milyon euro. 'nın opsiyon hakkını kullanıp kullanmayacağı kesinlik kazanmadı. 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 12 isim

HARUN TEKİN

Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası gelen forma şansını iyi kullanamadı. Teklif gelmesi halinde gönderilecek.

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