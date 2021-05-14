Fenerbahçe'de çifte bayram planı!

Beşiktaş'ın mağlup olduğu haftada Sivasspor'a yenilerek finişe lider girme fırsatını kullanamayan Kanarya ligi 3 puanla noktalamak istiyor. Avantajı rakiplerine kaptırsa da şampiyonluk ve ikincilik şansı devam eden sarı-lacivertliler, Sivas maçındaki hataya düşmeyerek bu kez öncelikle kendi maçını kazanmaya odaklanacak.



ŞANS GÜLEBİLİR

Teknik heyet, oyunculardan son düdük çalıncaya kadar mücadeleyi bırakmamalarını isterken, "Sürprizlerle dolu bir lig yaşıyoruz. Son hafta şans bize de gülebilir. Ancak biz kendi maçımızı kazanamadıktan sonra rakiplerin ne yaptığının bir önemi yok. Biz kazanalım, sonra ne olacağını görelim" sözleri ile motive ediyor. Hedef ligi galibiyetle bitirip, şampiyonluk olmasa bile en azından Şampiyonlar Ligi biletini almak.



KADRO DEĞİŞİYOR

Gökhan Gönül'ün sarı kart cezalısı olması, İrfan Can'ın da sakatlanması nedeniyle ilk onbir değişecek. Kayseri'de sağ bekte büyük olasılıkla yine Ozan Tufan oynayacak. Orta sahaya ise Mert Hakan ile Gustavo'dan birisi monte edilecek. Serdar Aziz'in de stoperde Tisserand'dan formasını geri alması bekleniyor.



DERBİLERDE VE EVİNDE KAYIPSA ŞAMPİYONLUK ZOR

Fenerbahçe, Kadıköy'de seri yakalayamadığı ve derbileri kazanamadığı sezonlarda şampiyon olamadı. Sarı-lacivertlilerin tarihine bakıldığında iç sahada başarısız geçen sezonlarda elde edilen en iyi derece 2017-18'deki ikincilik oldu. Bu sezon Kadıköy'de 25 puan kaybeden Kanarya, kendi sahasında ilk defa Beşiktaş ve G.Saray derbilerden puan çıkaramadı. Evinde Beşiktaş'a 4-3, Galatasaray'a ise 1-0 yenilen Fenerbahçe geçmişte benzer sezonlarda şampiyonluk bir yana ilk 3'e bile girmekte zorlandı.