Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... 'de 'ın Karagümrük'e 2-1 mağlup haftada Kadıköy'de 'a aynı skorla kaybeden Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı. 42. haftada deplasmanda ile karşılaşacak sarı-lacivertliler bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Transfer listesi bir hayli kalabalık olan Fenerbahçe'de gündeme son gelen isim ise şaşkınlık yarattı. Kanarya Galatasaray'ın eski futbolcusu için devreye girdi. İşte o isim ve transferde son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:24 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:26
Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

yenilgisiyle ikinci sırayı da Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ve Galatasaray'ın maçlarını kaybetmesi ve sarı-lacivertlilerin de maçından 3 puanla ayrılması gerekiyor.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, cumartesi günü oynanacak maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, gelecek sezon için de çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Çekirdek kadroyu korumayı hedefleyen sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı birkaç takviyeyle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla giriş yapmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Yönetim bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

FENERBAHÇE'DEN EMRE MOR HAMLESİ

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalından Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Emre Mor'u transfer etmek için girişimlere başladığını söyledi.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

BELÖZOĞLU ONAY VERDİ

Uzundurukan, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, menajerler tarafından önerilen Emre Mor'un transferine onay verdiğini belirtti.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yönetimin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Celta Vigo ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

CELTA VIGO BONSERVİSİYLE GÖNDERMEK İSTİYOR

İspanyol ekibinin ise sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Emre Mor'u bonservisiyle birlikte takımdan göndermek istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'nin sezonun sona ermesinin ardından Emre Mor transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'nın Brönshöj kentinde dünyaya gelen Emre Mor, futbola Brönshöj Boldklub altyapısında başladı.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Lyngby BK ve Nordsjaelland altyapılarında da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2015 yılında Nordsjaelland ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Danimarka ekibiyle gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Emre, 2016 yılında 9.75 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Bundesliga ekibinde yalnızca bir sezon geçiren Emre Mor, 2017 yılında 13 milyon Euro karşılığında La Liga ekibi Celta Vigo'ya gönderildi.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

2019 yılında Galatasaray'a kiralanan 23 yaşındaki oyuncu, yarım sezon sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Ocak 2020'de takımdan ayrıldı.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Şubat 2020'de Olympiakos'a kiralanan ve sezon sonuna kadar Yunan ekibinde forma giyen Emre Mor, sezon başında Celta Vigo'ya döndü.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Bu sezon takımıyla 13 maçta görev alan Emre, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

A Milli Futbol Takımı'mızın formasını da 15 kez terleten Emre Mor, 1 gol attı.

Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.

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