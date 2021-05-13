Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, rakibine Kayode ve Hakan Arslan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup oldu.
Kanarya bu sonuçla Beşiktaş'ın sahasında Fatih Karagümrük'e mağlup olduğu haftada liderliğe yükselme şansını tepti.
Sivas yenilgisiyle ikinci sırayı da Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarını kaybetmesi ve sarı-lacivertlilerin de Kayserispor maçından 3 puanla ayrılması gerekiyor.
Fenerbahçe, cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, gelecek sezon için de çalışmalarını hızlandırdı.
Çekirdek kadroyu korumayı hedefleyen sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı birkaç takviyeyle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla giriş yapmayı hedefliyor.
Yönetim bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN EMRE MOR HAMLESİ
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalından Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Emre Mor'u transfer etmek için girişimlere başladığını söyledi.
BELÖZOĞLU ONAY VERDİ
Uzundurukan, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, menajerler tarafından önerilen Emre Mor'un transferine onay verdiğini belirtti.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yönetimin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Celta Vigo ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
CELTA VIGO BONSERVİSİYLE GÖNDERMEK İSTİYOR
İspanyol ekibinin ise sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Emre Mor'u bonservisiyle birlikte takımdan göndermek istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin sezonun sona ermesinin ardından Emre Mor transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
EMRE MOR KİMDİR?
24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'nın Brönshöj kentinde dünyaya gelen Emre Mor, futbola Brönshöj Boldklub altyapısında başladı.
Lyngby BK ve Nordsjaelland altyapılarında da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2015 yılında Nordsjaelland ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Danimarka ekibiyle gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Emre, 2016 yılında 9.75 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.
Bundesliga ekibinde yalnızca bir sezon geçiren Emre Mor, 2017 yılında 13 milyon Euro karşılığında La Liga ekibi Celta Vigo'ya gönderildi.
2019 yılında Galatasaray'a kiralanan 23 yaşındaki oyuncu, yarım sezon sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Ocak 2020'de takımdan ayrıldı.
Şubat 2020'de Olympiakos'a kiralanan ve sezon sonuna kadar Yunan ekibinde forma giyen Emre Mor, sezon başında Celta Vigo'ya döndü.
Bu sezon takımıyla 13 maçta görev alan Emre, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
A Milli Futbol Takımı'mızın formasını da 15 kez terleten Emre Mor, 1 gol attı.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.