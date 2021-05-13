Son dakika transfer haberi: Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Sivas yenilgisiyle ikinci sırayı da Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarını kaybetmesi ve sarı-lacivertlilerin de Kayserispor maçından 3 puanla ayrılması gerekiyor.