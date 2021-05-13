Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye golcü transferinde dev rakip!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe'de gündem golcü transferi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe'de gündem golcü transferi.
Bu sezon kadrosuna dahil ettiği isimlerden yeterince verim alamayan sarı-lacivertliler gelecek sezon kadrosunu güçlü isimlerle doldurmak istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme, Premier Lig'den düşen Fulham'ın forveti Alexander Mitrovic gelmişti.
MENAJERLER TEKLİF ETTİ
Yeni sezonda forvete takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye menajerlerin Mitrovic'i teklif ettiği ileri sürüldü.
26 yaşındaki Sırp golcü, Premier Lig'den düşen Fulham'da bu sezon 4 gol atabildi. Championship'te maliyeti azaltmak isteyen Fulham'ın Mitrovic'in kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi.
WEST HAM DEVREDE
İngiliz basınında yer alan haberde Mitrovic için West Ham United'ın da devreye girdiği iddia edildi.
West Ham United menajeri David Moyes'in Sırp futbolcuyu kadrosunda görmek istediği aktarıldı.
Haberde ayrıca Mitrovic transferine bazı isimlerin karşı çıkabileceği iddia edildi.