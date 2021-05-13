Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye golcü transferinde dev rakip!

Son dakika transfer haberi: 'ye golcü transferinde dev rakip!

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesinde ve 'ın gerisinde kalan Fenerbahçe yeni sezonda kadrosunu golcü bir isimle güçlendirmek istiyor. Transferde birçok ismi listesine alan sarı-lacivertlilere kötü haber 'den geldi. İşte Fenerbahçe'ye golcü transferinde çıkan rakip ve son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:06
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye golcü transferinde dev rakip!

'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan 'de gündem golcü transferi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye golcü transferinde dev rakip!

Bu sezon kadrosuna dahil ettiği isimlerden yeterince verim alamayan sarı-lacivertliler gelecek sezon kadrosunu güçlü isimlerle doldurmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye golcü transferinde dev rakip!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren 'de gündeme, Premier Lig'den düşen Fulham'ın forveti Alexander Mitrovic gelmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye golcü transferinde dev rakip!

MENAJERLER TEKLİF ETTİ

Yeni sezonda forvete takviye yapmayı planlayan 'ye menajerlerin Mitrovic'i teklif ettiği ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye golcü transferinde dev rakip!

26 yaşındaki Sırp golcü, Premier Lig'den düşen Fulham'da bu sezon 4 gol atabildi. Championship'te maliyeti azaltmak isteyen Fulham'ın Mitrovic'in kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye golcü transferinde dev rakip!

WEST HAM DEVREDE

İngiliz basınında yer alan haberde Mitrovic için West Ham United'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye golcü transferinde dev rakip!

West Ham United menajeri David Moyes'in Sırp futbolcuyu kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye golcü transferinde dev rakip!

Haberde ayrıca Mitrovic transferine bazı isimlerin karşı çıkabileceği iddia edildi.

SON DAKİKA