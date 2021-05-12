Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

Son dakika spor haberi: Spor yazarları - maçını yorumladı!

Son dakika haberleri... 'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Demir Grup 'a mağlup olarak 'ın yenilmesiyle eline geçen lider olma fırsatını değerlendiremedi. Usta kalemler de sarı-lacivertlilerin bu maçını dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:48
Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

EMRE BOL - LOOSER'LAR!

Olmuyor, olmuyor, olmuyor... yıllardır önem derecesi yüksek maçları kazanamıyor. Bu aslında sadece futbolun doğrularıyla açıklanamaz. Travmatik bir durum olduğu muhakkak. Ve inanın transferle filan çözülecek gibi değil! Emre Belözoğlu'nun yaptığı gole yönelik değişikliklerin hepsi yanlıştı. Sahada fazla hücumcuyla olmak çok gol atacağın anlamına gelmiyor.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

Özellikle Szalai-Gustavo değişikliğine anlam veremedim. Szalai'nin oyundan çıkışıyla ligin en iyi kontra yapan takımı olan 'un ekmeğine yağ sürüldü. Hangi takımın ayağına bu kadar iyi bir fırsat gelir? Her şampiyonluk gittiğinde sorumlu aramaktan sıkıldık artık. Futbolcular kaliteli, paralarını tıkır tıkır alıyorlar. Rakibinin kaybettiği haftada sen de kaybediyorsun. Bu olacak iş mi Allah aşkına?

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

Ne öndeyken ne de geriden gelirken şampiyonluk stresini kaldıramıyorsun. Böyle mi büyük takım oyuncusu olacaksınız? Sadece iyi oyuncu olmakla büyük takım oyuncusu olunmuyor işte! Büyük takımın looser topçuları! Bundan sonra yapılacak tek şey var. Bu looser'ları takımdan temizlemek! Yoksa gelecek yıl da aynı tabloyla karşı karşıya gelirsiniz. Benden söylemesi...

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

GÜRCAN BİLGİÇ - USTA VE ÇÖMEZLER

Zirvedeki çekişmede ilk gol haberi Galatasaray'dan geldi, ikincisi Karagümrük'ten. Birdenbire nehirler ters akmaya başladı. Kadıköy'de İrfan Can'ın kaçırdığı gol sırasında, arka adalesini tutmasıyla birlikte, akıntıya karşı gitmeye çalışanlara de eklendi. İki kere gelen , bir tanesinde fileleri bulunca, bir kez daha son hafta şampiyonluk kaybetmekten kurtuldular.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

Galatasaray yenilgisiyle inanç erezyonu geçirip, paniğin ziline basan 'ın, kırılma maçında kazanacak oyuna sahip olmasına rağmen, kaliteyi üretememesi yenilgiyi getirdi. Aboubakar'ın eksikliğine, doğru anda, doğru vuruşu yapacak oyuncuyla topu sadece bir kere bir araya getirebildiler.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

Karagümrük'ün klasik oyunu içinde ters kanada atılan uzun toplarla pozisyonlarını bulduğunu ekleyelim. 10 kişi kaldıktan sonra galibiyet golünü de buldular. 'nin de yenilgisi benzer nedenlerle. Heyecan ve coşkuya, sakinliği ve aklı eklemedikleri sürece, çözüm bulmayı bırakın, sorunları yaratırsınız. Gökhan'ı da, Caner'i de geride tutup, rakibin kontrasına önlem almak akıllıca. Ama golleri yerleşmiş defansa yedi Fenerbahçe. İkinci yarı pasdan vazgeçip, uzun toplara döndüklerinde zaten sonucu kabullenmişler, karşı koyacak oyun gücünü de yitirmişlerdi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

Bir rüyanın, ellerinde tutabilecekleri şampiyonluğun yine kenarındaydılar. Bu kez son maçta değil, bir öncesinde rüyadan uyandılar. Son hafta iki rakipleri yenilecek, onlar kazanacak mucizeyi yaşayacaklar. Kısacası; geçmiş olsun… Üç penaltı kullandığı maçta, Denizlispor karşısında farkı açmak için son dakikaları bekledi Galatasaray. 'ı yakalaması için en az dört farklı kazanması lazım, çünkü rakibi de kazanmak için atmak zorunda. Puan hesabı, gol sayısı, VAR kararları… Gerilimi yönetmeyi bilen Fatih Terim, kendi gençlerini "çömez çıkarmak" üzere…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

REHA KAPSAL - SEZONUN ÖZETİ

Ligimizde her hafta şampiyonluk yarışını birbirine ikram eden zirve görüntüsü bu hafta da hız kesmeden devam etti. Bunun nedeni ligimizdeki oyunların hem ağır hem de genelde yaşlı oyuncuların yer alması ve antrenörün elinin değdiği yapısal sıkıntılarını aşmış güçlü oyunları oynayan takımların azlığı. Ortaya çıkan olumsuzluğun en temel nedeni buydu. F.Bahçe'nin oyun başlangıcı iyi olmasına rağmen hatta bu bölümde Pelkas ve Ozan'la gol kaçırdılar.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

Saha içindeki Emre Belözoğlu'ndan önceki ve onunla beraber olunan dönemlerde temel uygulamalardaki eksiklik ortadan kalkmadığı gibi ne kadar da Belözoğlu dokunuşları doğru yapsa da bu süreçte puanlar da alınsa saha için düzeninin biraz tahmin etmiş olsa da genel sıkıntılar, bir final maçı da olsa oynadığın oyunun içinde eksiklerin top rakipteyken çözememişsen faturasını ağır ödersin.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

1-F.Bahçe, haftalardır hücumdan savunmaya doğru geçemediği gibi geniş alanda yakalanan, topu en geç geri kazanan ve bununla beraber de takım boyu uzun bir takım görüntüsünde. Kayode ve Gradel gibi iki atletik oyuncu bu zaafiyeti çok iyi değerlendirdi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

2-Caner gibi savunmada problemli, rakibin atak yapmasına karşılık veremeyen ve bununla büyük beklentiyle alınan Gökhan da yaşı itibariyle yüksek tempolu oyunlar oynayamıyor. Hücumla savunma arasında çok sıkışık kalınıyor. Caner'in bu kadar orta yaptığı oyunlar günümüz oyunlarında olmadığı gibi bundan 10 sene öncenin takımlarının ana planı olarak kullandığı taktik anlayışıydı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

3-Geçen hafta 30. dakika Mert Hakan oyundan alınmışsa bu hafta ilk oyuncu değişikliğinde Mert Hakan'ın girmesi doğru değildi. Geçen hafta oyunu bozan oyuncu, bu hafta kurtarıcı olarak oyuna alınıyorsa burada taktik anlamda sorgulama yapılmalı. Mert Hakan teknik kapasitesi yüksek, yerden oyun tekniği güçlü oyuncu değil. Emre Belözoğlu, onu transfer ettirmiş olabilir ama ilk hamle oyuncusu olarak girmesi doğru değil.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

4-İlk yarı yapılan Szalai, İrfan Can değişikliği yerine Gustavo, Mert Hakan yanlıştı. Buraya alınacak iki oyuncu Serdar Aziz ve Samuel'dir. Değişiklikler de doğru değildi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

5-F.Bahçe özellikle bu oyunda iki bölüm halinde oynayan, 5 kişi savunmada 5 kişi hücumda, bir takım görüntüsündeydi. Oyun dengesi ve tutarsızlığının en büyük nedeni bu.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

6-Oyuncuların görüntüsü böyle bir final maçı oynayan sarı-lacivertli takımın olmazsa olmazı olmamalı. Olmazı nasıl oldurmalı yapılmazı nasıl yapmalı. Sahada nasıl maharet üretip geriye düşse bile kafaları öne eğmeden gol ve goller atacak enerjiyi ve oyun karakterini sahaya koyması gerekiyordu.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

7-Emre Belözoğlu geldikten sonra tabii ki katkısı oldu. Önemli bir kariyeri var, yabancı dil biliyor. Entelektüel bir insan mutlaka bu işte başarılı olmak isteyecektir. Yalnız antrenörlük bununla eşdeğer değil. Bunlar tabii ki olmalı ama oyun görüşü taktiksel bilgi, oyuna müdahaleler formasyon anlamında olması gerek. Tabii ki takıma eli değdi ama bunlar yüzeyseldi. Derinlemesine fark yaratacak detaylar üzerinde fazlaca çalışılmış, tekrarlanmış, kafa yorulmuş taktikselliğin daha üst seviyesinde yer edinmesi ve bunu takıma uygulaması için daha fazla kendini geliştirme ihtiyacı var. Bu iş ülkemizde yalnız onun için değil herkes için 3-5 maçlık sonuç değil, daha uzun vadeli sonuç önemlidir. 'Bu, bunun benzeri konuları F.Bahçe yönetiminin dersler çıkartıp sezonun özetini iyi çıkarmaları gerekir'

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

8-Sezon başı yapılan yanlış santrfor transferinin devre arası planında yer almaması sarı-lacivertli ekibini en büyük hatasıydı.

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