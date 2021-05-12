Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!

Bir rüyanın, ellerinde tutabilecekleri şampiyonluğun yine kenarındaydılar. Bu kez son maçta değil, bir öncesinde rüyadan uyandılar. Son hafta iki rakipleri yenilecek, onlar kazanacak mucizeyi yaşayacaklar. Kısacası; geçmiş olsun… Üç penaltı kullandığı maçta, Denizlispor karşısında farkı açmak için son dakikaları bekledi Galatasaray. Beşiktaş'ı yakalaması için en az dört farklı kazanması lazım, çünkü rakibi de kazanmak için atmak zorunda. Puan hesabı, gol sayısı, VAR kararları… Gerilimi yönetmeyi bilen Fatih Terim, kendi gençlerini "çömez çıkarmak" üzere…
REHA KAPSAL - SEZONUN ÖZETİ
Ligimizde her hafta şampiyonluk yarışını birbirine ikram eden zirve görüntüsü bu hafta da hız kesmeden devam etti. Bunun nedeni ligimizdeki oyunların hem ağır hem de genelde yaşlı oyuncuların yer alması ve antrenörün elinin değdiği yapısal sıkıntılarını aşmış güçlü oyunları oynayan takımların azlığı. Ortaya çıkan olumsuzluğun en temel nedeni buydu. F.Bahçe'nin oyun başlangıcı iyi olmasına rağmen hatta bu bölümde Pelkas ve Ozan'la gol kaçırdılar.
Saha içindeki Emre Belözoğlu'ndan önceki ve onunla beraber olunan dönemlerde temel uygulamalardaki eksiklik ortadan kalkmadığı gibi ne kadar da Belözoğlu dokunuşları doğru yapsa da bu süreçte puanlar da alınsa saha için düzeninin biraz tahmin etmiş olsa da genel sıkıntılar, bir final maçı da olsa oynadığın oyunun içinde eksiklerin top rakipteyken çözememişsen faturasını ağır ödersin.