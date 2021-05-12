Marcel Tisserand herkesi çıldırttı

Savunmanın göbeğinde Szalai birlikte görev yapan Marcel Tisserand’ın hatası pahalıya mal oldu. Yaptığı pas hatası sonrası Sivasspor’un ikinci golü gelirken, riskli hareketleriyle hüsran yaşattı. 7 ikili mücadelenin 4’ünü; 4 hava topunun da 3’ünü kaybeden Kongolu stoper, sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerin başında geldi.
Savunmanın göbeğinde Szalai birlikte görev yapan Marcel Tisserand'ın hatası pahalıya mal oldu. Yaptığı pas hatası sonrası Sivasspor'un ikinci golü gelirken, riskli hareketleriyle hüsran yaşattı. 7 ikili mücadelenin 4'ünü; 4 hava topunun da 3'ünü kaybeden Kongolu stoper, sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerin başında geldi.