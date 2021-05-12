Haberler Fenerbahçe Marcel Tisserand herkesi çıldırttı

herkesi çıldırttı

Savunmanın göbeğinde birlikte görev yapan ’ın hatası pahalıya mal oldu. Yaptığı pas hatası sonrası ’un ikinci golü gelirken, riskli hareketleriyle hüsran yaşattı. 7 ikili mücadelenin 4’ünü; 4 hava topunun da 3’ünü kaybeden Kongolu stoper, sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerin başında geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Marcel Tisserand herkesi çıldırttı
Savunmanın göbeğinde birlikte görev yapan 'ın hatası pahalıya mal oldu. Yaptığı pas hatası sonrası 'un ikinci golü gelirken, riskli hareketleriyle hüsran yaşattı. 7 ikili mücadelenin 4'ünü; 4 hava topunun da 3'ünü kaybeden Kongolu stoper, sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerin başında geldi.
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