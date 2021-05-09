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'ye transferinde kötü haber! Almanlar devreye girdi

'de son dakika haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber bir kanat takviyesi yapmak istediği bilinen sarı lacivertlilerin, 'ta kiralık forma giyen ile ilgilendiği ifade edilmişti. Yunan medyasında konu ile ilgili yer alan haberde Bruma'ya yeni bir talip çıktığı daha ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 19:06 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 19:08
Fenerbahçe'ye Bruma transferinde kötü haber! Almanlar devreye girdi

'nin sezon sonunda ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelmesinin ardından Yunan medyasında yeni bir gelişmesi aktarıldı.

Fosonline.gr'de yer alan bilgilere göre şu anda 'ta kiralık oynayan Portekizli kanat oyuncusu Bruma'ya Almanlar talip oldu.

Bonservisi PSV'de olan Bruma için Hollanda kulübü, transfer kapılarını açmıştı. Satın alma opsiyonu Olympiakos'ta olan Bruma için bir teklif yapılıp yapılmayacağı netlik kazanmazken, yıldız ismin sezonun sona ermesiyle beraber geri döneceği kaydedildi.

Bununla beraber Bruma'ya 'un ilgisinin olduğu ve oyuncunun transfer gelişmelerini yakından takip ettiği aktarıldı.

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