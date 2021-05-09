Fenerbahçe'ye Bruma transferinde kötü haber! Almanlar devreye girdi

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Bruma ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelmesinin ardından Yunan medyasında yeni bir transfer gelişmesi aktarıldı.

Fosonline.gr'de yer alan bilgilere göre şu anda Olympiakos'ta kiralık oynayan Portekizli kanat oyuncusu Bruma'ya Almanlar talip oldu.

Bonservisi PSV'de olan Bruma için Hollanda kulübü, transfer kapılarını açmıştı. Satın alma opsiyonu Olympiakos'ta olan Bruma için bir teklif yapılıp yapılmayacağı netlik kazanmazken, yıldız ismin sezonun sona ermesiyle beraber geri döneceği kaydedildi.

Bununla beraber Bruma'ya Eintracht Frankfurt'un ilgisinin olduğu ve oyuncunun transfer gelişmelerini yakından takip ettiği aktarıldı.



