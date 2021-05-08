Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Ozan Tufan yorumu! Oynatma sebebini açıkladı

Son dakika spor haberleri: 'de 'dan Tufan yorumu! Oynatma sebebini açıkladı

'in 40. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu mücadele öncesi konuştu. Tufan'a yine mevkisinde görev veren Belözoğlu, bu tercihin sebebini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:54 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:04
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Ozan Tufan yorumu! Oynatma sebebini açıkladı

Süper Lig'in sona ermesine sayılı maçlar kala heyecan tavan yapmış durumda. Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği haftada deplasmanda 'ne konuk olacak. Kanarya zorlu virajı kayıpsız geçerek şampiyonluk şansını sürdürmek isterken küme düşme hattında yer alan başkent ekibi ise güçlü rakibi karşısında 3 puan hedefliyor. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu kritik müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Emre Belözoğlu: Yapmamız gerekenin bilincinde buraya geldik. Ligde kalmak isteyen , biz tek bir amaç için geldik. Kazanmak istiyoruz.

Her zaman söylediğim gibi, bütün oyuncularımız değerli. 'ın birkaç haftadır ağrıları vardı. Daha net oyuncularla oynamak istiyorum. maçında da 'dan istediğimiz performansı aldık. O yüzden Ozan'la orada başlayacağız.

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