Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Ozan Tufan yorumu! Oynatma sebebini açıkladı

Süper Lig'in sona ermesine sayılı maçlar kala heyecan tavan yapmış durumda. Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği haftada Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Kanarya zorlu virajı kayıpsız geçerek şampiyonluk şansını sürdürmek isterken küme düşme hattında yer alan başkent ekibi ise güçlü rakibi karşısında 3 puan hedefliyor. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu kritik müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...



Emre Belözoğlu: Yapmamız gerekenin bilincinde buraya geldik. Ligde kalmak isteyen Ankaragücü, biz tek bir amaç için geldik. Kazanmak istiyoruz.

Her zaman söylediğim gibi, bütün oyuncularımız değerli. Gökhan'ın birkaç haftadır ağrıları vardı. Daha net oyuncularla oynamak istiyorum. Erzurum maçında da Ozan'dan istediğimiz performansı aldık. O yüzden Ozan'la orada başlayacağız.