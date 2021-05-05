Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci'ye: Efsane olursun

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK GÜVENİYOR

Porta'nın haberine göre; İrfan Can'a güvenen teknik sorumlu Emre Belözoğlu, onu ilk 11'e monte etti. Belözoğlu, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri maçlarında da İrfan'a çok güveniyor.