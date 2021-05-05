Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci'ye: Efsane olursun

Son dakika spor haberi: 'dan 'ye: Efsane olursun

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de 'nin performans artışı da teknik heyetin yüzünü güldürmeye başladı. Sarı-lacivertli formayla tutuk bir görüntü sergileyen milli futbolcu son haftalarda performansını artırmayı başardı. Teknik direktör da yıldız futbolcuyu bu sözlerle motive etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:41 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:41
Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci'ye: Efsane olursun

'de şampiyonluk iddiasını sürdüren , Erzurumspor galibiyetiyle umutlarını son 3 haftaya taşıdı.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci'ye: Efsane olursun

İRFAN CAN'DAN ASİST

Ara transferde Başakşehir'den kadroya dahil edilen , sarı-lacivertli ekibin 3-1 kazandığı Erzurum maçında ikinci golün asistini yaptı.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci'ye: Efsane olursun

%95 İSABETLİ PAS ORANI

Genç oyuncu, Valencia ve Pelkas'ın attığı gollerin asistini yaparken, 90 dakikada yüzde 95 isabetli pas oranıyla güven verdi.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci'ye: Efsane olursun

ELEŞTİRİLMEYE BAŞLANMIŞTI

Sakatlığı ardından Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen İrfan Can sert şekilde eleştirilmeye başlanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci'ye: Efsane olursun

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK GÜVENİYOR

Porta'nın haberine göre; İrfan Can'a güvenen teknik sorumlu , onu ilk 11'e monte etti. Belözoğlu, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri maçlarında da İrfan'a çok güveniyor.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci'ye: Efsane olursun

"EFSANE OLURSUN"

Belözoğlu, genç oyuncusuyla görüşerek, "Böyle devam et. taraftarının sevgisini kazanırsan bu kulübün efsanelerinden biri olursun" diye moral verdi.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci'ye: Efsane olursun

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İrfan Can bu sezon 18'i Başakşehir, 10'u 'de olmak üzere 28 lig maçına çıktı. Başakşehir'de 2 golü olan İrfan'ın henüz Fenerbahçe'de siftahı bulunmuyor.

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