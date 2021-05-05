Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci'ye: Efsane olursun

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Erzurumspor galibiyetiyle umutlarını son 3 haftaya taşıdı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Erzurumspor galibiyetiyle umutlarını son 3 haftaya taşıdı.
İRFAN CAN'DAN ASİST
Ara transferde Başakşehir'den kadroya dahil edilen İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli ekibin 3-1 kazandığı Erzurum maçında ikinci golün asistini yaptı.
%95 İSABETLİ PAS ORANI
Genç oyuncu, Valencia ve Pelkas'ın attığı gollerin asistini yaparken, 90 dakikada yüzde 95 isabetli pas oranıyla güven verdi.
ELEŞTİRİLMEYE BAŞLANMIŞTI
Sakatlığı ardından Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen İrfan Can sert şekilde eleştirilmeye başlanmıştı.
EMRE BELÖZOĞLU ÇOK GÜVENİYOR
Porta'nın haberine göre; İrfan Can'a güvenen teknik sorumlu Emre Belözoğlu, onu ilk 11'e monte etti. Belözoğlu, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri maçlarında da İrfan'a çok güveniyor.
"EFSANE OLURSUN"
Belözoğlu, genç oyuncusuyla görüşerek, "Böyle devam et. Fenerbahçe taraftarının sevgisini kazanırsan bu kulübün efsanelerinden biri olursun" diye moral verdi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
İrfan Can bu sezon 18'i Başakşehir, 10'u Fenerbahçe'de olmak üzere 28 lig maçına çıktı. Başakşehir'de 2 golü olan İrfan'ın henüz Fenerbahçe'de siftahı bulunmuyor.