Şampiyonluğu bırakmayız

Sarı-lacivertli formayla bu sezon Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 9 gol ile takımın en skorer ismi olan Enner Valencia, dün basının karşısına çıktı. Son 4 maçta da 4 kez rakip fileleri havalandıran Ekvadorlu futbolcu, iddialı açıklamalar yaptı. Kasımpaşa'ya karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten 31 yaşındaki golcü, "En başından iyi oyun sergileyip, kazandık. Rakip kaleye yakın oynamayı seviyorum. O bölgede oynadığım için takıma 2 golle katkıda bulundum. Bu nedenle çok mutluyum" dedi. Yıldız futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonluk yarışında bizim ne yapacağımız önemli. 5 maçımız kaldı. Mümkün olanın en n fazlasını oynayıp, elimizden geleni yapacağız.İşimize devam edeceğiz, sonrasına bakacağız."

'EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'



"Erol hocayla farklı bir formasyonda oynuyorduk. Emre Belözoğlu'yla beraber büyük bir kulübe layık olmaya çalışıyoruz. Alanyaspor'a karşı zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Zorlu bir mücadeleye geldik. İyi çalıştık antrenmanda çalıştıklarımızı sahada göstereceğimize inanıyorum. En güzel sonuçla buradan ayrılacağımıza inanıyorum."