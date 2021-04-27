Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş karar! İrfan Can Kahveci'nin yerine...

SİNAN GÜMÜŞ BİR ADIM ÖNDE
Belözoğlu'nun oynatabileceği ikinci isim ise Sinan Gümüş. Maça iki gün kala idmanlarda iki oyuncunun durumuna bakarak genç çalıştırıcı kararını verecek. Ajansspor'un haberine göre; tecrübesi ile Sinan Gümüş bir adım önde duruyor.
Alanyaspor karşılaşması Fenerbahçe açısından büyük önem taşıyor. Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde olan ve kalan 5 haftada puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertliler, Alanyaspor maçına odaklandı.
Emre Belözoğlu'nun kararı ile sarı lacivertlilerin Antalya kampı salı günü başladı. Fenerbahçe karşılaşmaya kadar hazırlıklarını kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirecek.