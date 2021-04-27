Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş karar! İrfan Can Kahveci'nin yerine...

SİNAN GÜMÜŞ BİR ADIM ÖNDE

Belözoğlu'nun oynatabileceği ikinci isim ise Sinan Gümüş. Maça iki gün kala idmanlarda iki oyuncunun durumuna bakarak genç çalıştırıcı kararını verecek. Ajansspor'un haberine göre; tecrübesi ile Sinan Gümüş bir adım önde duruyor.