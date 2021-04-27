Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş karar! İrfan Can Kahveci'nin yerine...

Son dakika haberi: 'dan flaş karar! 'nin yerine...

Son dakika haberi: Spor Toto 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 38. hafta maçında deplasmanda Aytemiz ile karşı karşıoya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Sarı-lacivertlilerde 37. haftada oynanan maçında sarı kart gören cezası nedeniyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik sorumlu , 'ın yerine kimi oynatacağına karar verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 20:37
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş karar! İrfan Can Kahveci'nin yerine...

, 'de yönetiminde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek şampiyonluk yarışında iddiasını kuvvetlendirdi. Sarı-lacivertli takım, perşembe günü deplasmanda ile sezonun en kritik maçına çıkacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş karar! İrfan Can Kahveci'nin yerine...

Şampiyonluk yolundaki zorlu karşılaşmasında sarı kart cezalısı forma giyemeyecek. Teknik sorumlu , ideal kadrosunu oluştururken tecrübeli oyuncunun yokluğunda zorunlu değişikliğe gidecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş karar! İrfan Can Kahveci'nin yerine...

Genç teknik adamın elinde iki alternatifi bulunuyor. Biri öncesi hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen ve maçı hazırlıklarında takımla antrenmanlarda yer alan -.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş karar! İrfan Can Kahveci'nin yerine...

SİNAN GÜMÜŞ BİR ADIM ÖNDE

Belözoğlu'nun oynatabileceği ikinci isim ise . Maça iki gün kala idmanlarda iki oyuncunun durumuna bakarak genç çalıştırıcı kararını verecek. 'un haberine göre; tecrübesi ile Sinan Gümüş bir adım önde duruyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş karar! İrfan Can Kahveci'nin yerine...

karşılaşması açısından büyük önem taşıyor. Şampiyonluk yarışında lider 'ın 3 puan gerisinde olan ve kalan 5 haftada puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertliler, Alanyaspor maçına odaklandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş karar! İrfan Can Kahveci'nin yerine...

'nun kararı ile sarı lacivertlilerin kampı salı günü başladı. karşılaşmaya kadar hazırlıklarını kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirecek.

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