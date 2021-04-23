Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Transferde Fenerbahçelileri sevindiren açıklama! Marega...

Son dakika spor haberi: Transferde Fenerbahçelileri sevindiren açıklama! Marega...

Son dakika haberleri... 'de zirvenin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe, bir yandan kalan maçlarına odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın uzun bir süredir gündeminde yer alan 'nın menajerinden taraftarları sevindiren bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 09:09 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 09:41
Son dakika spor haberi: Transferde Fenerbahçelileri sevindiren açıklama! Marega...

'nin bir süredir peşinde olduğu konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

Son dakika spor haberi: Transferde Fenerbahçelileri sevindiren açıklama! Marega...

'nın menajeri Aziz Ben Aissa, "Porto ile yaptığımız görüşmelerde sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadık" dedi.

Son dakika spor haberi: Transferde Fenerbahçelileri sevindiren açıklama! Marega...

Takvim'in haberine göre menajer Aissa'nın yetkilileriyle telefonla bir görüşme yaptığı ve "Artık daha net bir şekilde Marega'nın Fenerbahçe'ye transferini konuşabiliriz" dediği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Transferde Fenerbahçelileri sevindiren açıklama! Marega...

Sarı-lacivertli kurmayların Covid-19 nedeniyle seyahatlerde yaşanan sıkıntı nedeniyle şu anda yüz yüze görüşme gerçekleştirememiş olsa da en kısa sürede hem Marega hem de menajeri ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecekler.

Son dakika spor haberi: Transferde Fenerbahçelileri sevindiren açıklama! Marega...

Piyasa değeri 14 milyon euro civarında olan 30 yaşındaki Malili golcünün de 'ye transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Son dakika spor haberi: Transferde Fenerbahçelileri sevindiren açıklama! Marega...

Geçtiğimiz hafta sonunda da Portekiz basınında Marega'nın 'ye transfer olma ihtimalinin son derece yüksek olduğuna dair haberler yer almıştı.

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