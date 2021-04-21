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Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararını verdi!

'de 36. haftayı bay geçen Fenerbahçe, 'ın karşısında 2 puan bırakmasıyla zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu. Liderle arasında 3 puanlık fark kalan sarı-lacivertliler, gelecek hafta ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe'de son iki maçta yedek kulübesinde kalan Luiz Gustavo'nun Kasımpaşa maçında sahaya çıkıp çıkmayacağı da belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:54
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Luiz Gustavo kararını verdi!

'de kötü geçen son iki sezonun ardından şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaşan Fenerbahçe, haftayı bay geçti. Sarı-lacivertliler, lider 'ın son 2 haftada iki beraberlik almasıyla bir anda şampiyonluğun favorilerinden biri konumuna geldi.

Hafta sonunda ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de, teknik direktör ilk 11 konusundaki kararını verdi.

LUIZ GUSTAVO SAHADA OLACAK MI?

Ligdeki son 2 maçında sırasıyla FK ve 'i mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın vazgeçilmezlerinden olan Luiz Gustavo'yu bu karşılaşmalarda yedek soyundurmuştu. Gaziantep karşısında sonradan oyuna giren ve 'ün golünde asisti yapan Luiz Gustavo, karşısında da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Emre Belözoğlu, Brezilyalı yıldızı Kasımpaşa maçında da aynı şekilde değerlendirecek. İlk 11'de oluşan uyumu bozmak istemeyen Belözoğlu, orta sahayı , ve 'a emanet edecek.

Sakatlığını atlatan 'in de bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

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