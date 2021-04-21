Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Luiz Gustavo kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de kötü geçen son iki sezonun ardından şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaşan Fenerbahçe, haftayı bay geçti. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın son 2 haftada iki beraberlik almasıyla bir anda şampiyonluğun favorilerinden biri konumuna geldi.

Hafta sonunda Kasımpaşa ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Emre Belözoğlu ilk 11 konusundaki kararını verdi.

LUIZ GUSTAVO SAHADA OLACAK MI?

Ligdeki son 2 maçında sırasıyla Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın vazgeçilmezlerinden olan Luiz Gustavo'yu bu karşılaşmalarda yedek soyundurmuştu. Gaziantep karşısında sonradan oyuna giren ve Sinan Gümüş'ün golünde asisti yapan Luiz Gustavo, Başakşehir karşısında da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Emre Belözoğlu, Brezilyalı yıldızı Kasımpaşa maçında da aynı şekilde değerlendirecek. İlk 11'de oluşan uyumu bozmak istemeyen Belözoğlu, orta sahayı Jose Sosa, Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'a emanet edecek.

Sakatlığını atlatan Mesut Özil'in de bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.