"Pes etmek yok"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından kısa ve net ifadeler kullandı. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Basit yorumlayacağım. Oyunun iyi ve kötü olan yönleri vardı. 10 kişi kalmış rakibe karşı daha iyi olmalıydık" dedi. Genç hoca sözlerine şöyle devam etti: "Hayatta ne hayır, ne şer bilmiyorsunuz. Harun'un performansı, Altay'ın şanssızlığı... Futbolcu arkadaşlarımıza verdiğimiz söz doğrultusunda mücadele edeceğim. Bu takımın bir parçası olmak benim için bir şereftir. Sonu ne olursa olsun, biz sonuna kadar beraberiz. Mücadeleleri için futbolcularımıza teşekkür ediyorum. BAY haftasına giriyoruz. Dinlenmek için bir zaman olacak. Oyuncularla değerlendireceğimiz iyi ve kötü yönler var. Çok maç var. Sonuna kadar bu yarışı devam ettirecek güce sahibiz. Takımdaki herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Rakipler de büyük kulüpler, tecrübeli hocaları var. Başakşehir de inşallah bu süreçten bir an evvel kurtulur. Çünkü ligin önemli takımı."