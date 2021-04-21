Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Diego Perottti ile görüştü ve... (Fb haberi)

Fenerbahçe'ye büyük umutlar ile transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapatan Diego Perotti'ye bir umut kapısı daha açıldı.
Fenerbahçe'ye büyük umutlar ile transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapatan Diego Perotti'ye bir umut kapısı daha açıldı.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde sözleşmesini fesh etmek için görüşmelerde bulunduğu ancak sözleşmesini fesh edemediği Perotti, bireysel antrenmanlarına Samandıra'da devam ediyor. Bu sezonu kapatan Perotti'nin sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda etmesi bekleniyordu ancak Fenerbahçe cephesinden sürpriz bir karar geldi.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun bizzat transfer ettiği ve güvendiği Diego Perotti, sakatlık sürecini atlatır ve sezon başı kampına yetişirse gelecek sezon da sarı-lacivertli takımda kalmaya devam edecek.
BELÖZOĞLU PEROTTI İLE GÖRÜŞTÜ!
Emre Belözoğlu'nun göreve devam etmesi halinde takımda kalmasını istediği Diego Perotti ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve gelecek sezon planları hakkında da fikir alışverişinde bulunduğunu belirtildi.
TAKIMDA KALMASINI İSTEDİ!
Gelecek sezon Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev almaya devam etmesi durumunda 'sağlıklı" bir Perotti'nin takımda kalmasını isteyen Belözoğlu, bu düşüncesini Arjantinli futbolcu ile de paylaştı.
SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE!
Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Fenerbahçe ile 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Diego Perotti, Roma ve sarı-lacivertli kulüp arasında özel bir sözleşme bulunuyor.
Emre Belözoğlu, Perotti'nin sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor.
Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak edişleri var. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme." ifadelerini kullanmıştı.