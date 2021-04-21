Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Diego Perottti ile görüştü ve... (Fb haberi)

Emre Belözoğlu, Perotti'nin sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor.