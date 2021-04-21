Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Diego Perottti ile görüştü ve... (Fb haberi)

Son dakika spor haberleri: 'de 'dan flaş hamle! ile görüştü ve... (Fb haberi)

'nin Arjantinli yıldızı sezona hızlı bir giriş yapmıştı ve kısa sürede kalitesini gösterdi. 'de forma giydiği 4 maçta 3 gol kaydeden 32 yaşındaki futbolcu taraftarın beğenisini kazandı. Sezonun ilk yarısındaki derbisinin ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Tangocu futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu , Diego Perotti ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve gelecek sezon planlarını anlattı. İşte görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:55
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Diego Perottti ile görüştü ve... (Fb haberi)

'ye büyük umutlar ile transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapatan 'ye bir umut kapısı daha açıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Diego Perottti ile görüştü ve... (Fb haberi)

'nin ara transfer döneminde sözleşmesini fesh etmek için görüşmelerde bulunduğu ancak sözleşmesini fesh edemediği Perotti, bireysel antrenmanlarına Samandıra'da devam ediyor. Bu sezonu kapatan Perotti'nin sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda etmesi bekleniyordu ancak Fenerbahçe cephesinden sürpriz bir karar geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Diego Perottti ile görüştü ve... (Fb haberi)

Teknik direktör 'nun bizzat transfer ettiği ve güvendiği , sakatlık sürecini atlatır ve sezon başı kampına yetişirse gelecek sezon da sarı-lacivertli takımda kalmaya devam edecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Diego Perottti ile görüştü ve... (Fb haberi)

BELÖZOĞLU PEROTTI İLE GÖRÜŞTÜ!
'nun göreve devam etmesi halinde takımda kalmasını istediği ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve gelecek sezon planları hakkında da fikir alışverişinde bulunduğunu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Diego Perottti ile görüştü ve... (Fb haberi)

TAKIMDA KALMASINI İSTEDİ!
Gelecek sezon 'de teknik direktör olarak görev almaya devam etmesi durumunda 'sağlıklı" bir Perotti'nin takımda kalmasını isteyen Belözoğlu, bu düşüncesini Arjantinli futbolcu ile de paylaştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Diego Perottti ile görüştü ve... (Fb haberi)

SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE!
Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre ile 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan , Roma ve sarı-lacivertli kulüp arasında özel bir sözleşme bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Diego Perottti ile görüştü ve... (Fb haberi)

, Perotti'nin sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Diego Perottti ile görüştü ve... (Fb haberi)

Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak edişleri var. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı bir anlaşma yapıldı. için yük olmayacak bir sözleşme." ifadelerini kullanmıştı.

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